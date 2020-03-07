گزارشی مبنی بر وجود کرونا از ۳۷ مرکز بهزیستی سمنان نداشتیم

علیرضا ایزد پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ۳۷ مرکز شبانهروزی استان تاکنون گزارشی از مشاهده علائم ویروس کرونا نشده است، ابراز داشت: این مهم میطلبد تا معاونان و رؤسای شهرستانها با تمام توان نظارتها را ادامه دهند و گزارش عملکرد خود را به کمیته ارسال کنند.
وی ضمن بیان اینکه استراتژی مهم واصلی این روزها در منزل ماندن آحاد جامعه و عدم خروج غیرضروری است، افزود: یکی از مهمترین دغدغههای بهزیستی استان سمنان سلامت جامعه هدف محسوب میشود که در سطح کشور این امر در حال پیگیری است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه برنامههای فوقبرنامه مراکز شبانهروزی که نیاز به خروج از مرکز دارد لغو شده است، ابراز داشت: اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی از اول بهمنماه شروع و تاکنون ۱۰ دستورالعمل و ۴۹ اقدام پیشگیرانه ابلاغشده است
ایزد پور بابیان اینکه شرایط فعلی نباید باعث کوتاهی در ارائه خدمات شود، در ادامه تصریح کرد: سرانه هر نفر سیصد هزار ریال بهمنظور تهیه اقلام بهداشتی بهحساب مراکز شبانهروزی واریزشده است.
وی بابیان اینکه هدف اصلی فعالیتها میبایست بر عدم خروج آحاد جامعه از منزل نهادینه شود، افزود: مددکاران، کلینیکهای مددکاری، مراکز مشاوره و غیره نیز میبایست تا حد امکان پیگیری خود را از طریق تماس تلفنی انجام دهند.
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