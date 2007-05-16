نمایندگان مجلس با تمدید جلسه علنی امروز موافقت کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ، پس از اتمام وقت جلسه علنی امروز مجلس با استناد به ماده 99 آیین نامه داخلی مجلس برای تمدید زمان جلسه علنی امروز رای گیری کرد.

بنابراین گزارش، نماینده با 172 رای موافق ، 28 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر با این تمدید زمان موافقت کردند.

این در حالی است که اکنون برخی نمایندگان در گوشه ای از صحن علنی در حال اقامه نماز هستند و آجرلو نماینده کرج و عضو کمیسیون آموزش و پرورش در مخالفت با استیضاح سخن می گوید.