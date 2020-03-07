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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

دست کم ۸۰۰ هزار نفر در لیبی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

دست کم ۸۰۰ هزار نفر در لیبی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

رئیس اتحادیه بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرد که ۸۰۰ هزار نفر در لیبی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوسط، رئیس اتحادیه بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کرد که دست کم ۸۰۰ هزار نفر در لیبی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

 وی در ادامه افزود باید راهکار سیاسی با هدف بازگرداندن ثبات به این کشور به دست آید.

این مسئول اتحادیه بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر تاکید کرد لیبی در حال حاضر با بحران انسانی دست و پنجه نرم می کند.

لازم به ذکر است که بحران انسانی در لیبی از زمان آغاز لشکرکشی ارتش ملی این کشور به سمت طرابلس برای تصرف پایتخت آغاز شده است.

کد مطلب 4872049
فاطمه صالحی

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