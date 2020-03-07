آغاز گشت مشترک ترکیه-روسیه در شمال سوریه از ۲۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه از سفر کمیته نظامی روسیه به این کشور طی هفته آتی میلادی و به دنبال توافق رؤسای جمهور ۲ کشور مبنی بر آتش‌بس در ادلب خبر داد.

وی همچنین مدعی انتقام‌جویی درصورت هرگونه حمله علیه نیروهای ترکیه یا پست‌های دیدبانی آنها در شمال غرب سوریه شد.

با این حال وی گفت از زمان برقراری آتش‌بس در ادلب، هیچ نشانه‌ای مبنی بر نقض آن دیده نشده است.

وی همچنین گفت از روز ۱۵ مارس (۲۵ اسفند)، ترکیه و روسیه گشت‌های مشترک خود را در شمال سوریه آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است که در پی گفتگوهای ۶ ساعته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود در مسکو، دو طرف بر سر برقراری آتش بس در ادلب سوریه به توافق رسیدند.

به موجب این توافقنامه، روسیه و ترکیه عملیات گشت زنی مشترک در بزرگراه اِم فور را آغاز می‌کنند. این توافقنامه همچنین تصریح می‌کند که یک کریدور امنیتی ۱۲ کیلومتری به سمت شمال و به سمت جنوب این بزرگراه برای استان ادلب برقرار خواهد شد.

این در حالی است که گروه‌های تروریستی اقدام به نقض این آتش بس می‌کنند.