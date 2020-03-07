خروج سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ با اخذ مجوز نهایی سازمان بورس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سیدجواد سلیمانی افزود: با دریافت گزارش افزایش سرمایه ۴۵۰ درصدی حسابرسی شده از محل تجدید ارزیابی داراییها، تلاشهای مستمر و هماهنگ ششماهه گروه خودروسازی سایپا بهثمر رسید.
به گفته وی بعد از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، شرکت سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده و بدین ترتیب، اصلیترین مانع برای تأمین نقدینگی مناسب فعالیتها مرتفع خواهد شد و تولید در مسیر برنامهریزی شده قرار میگیرد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: این برنامه در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با هدف افزایش سرمایه شرکت بهاجرا درآمد و زمینه بهبود روند تولید را فراهم خواهد کرد.
سلیمانی گفت: گروه خودروسازی سایپا قصد دارد با مدیریت هزینهها و ادامه عملیات اقتصادی منضبط در سال آتی، چرخه نقدینگی این مجموعه را در مسیر افزایش تولید محصولات خود قرار دهد.
وی افزود: در سال جاری یکی از سختترین و پیچیدهترین دوران در صنعت خودرو کشور را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و با وجود همه موانع و کاستیها در زمینه نقدینگی، توانستیم چند محصول جدید را برای تولید انبوه در سال آینده نهایی کنیم.
سلیمانی با اشاره به برنامه توقف تولید محصولات خانواده پراید در این گروه، تأکید کرد: با آغاز تولید محصولات جدید و بهبود شرایط بازار خودرو، وضعیت اقتصادی سایپا با خروج از شمولیت ماده ۱۴۱، پایدار خواهد شد و روند روبهرشد این گروه شتاب میگیرد.
نظر شما