نقاهتگاه هتل ورزش وارد مدار درمان می شود/بستری۵ برابر ترخیص

سراج الدین عارف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: نقاهتگاه هتل ورزش گرگان برای بستری بیماران ترخیصی کرونا از امشب وارد مدار درمان استان می شود.

وی افزود: در این مکان ۲۰۰ تخت پیش بینی شده و فردی که از بیمارستان مرخص شده و یا بیمار مشکوک با نشانه های پایین، می تواند در این مکان تحت مراقبت قرار گیرد.

عارف نیا توضیح داد که برخی از بیماران کرونا با ترخیص از بیمارستان، با یکسری از علائم دوباره به بیمارستان برمی گردند لذا این افراد چند روز در این مکان تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.

وی همچنین گفت که کرونا، بیماری پیچیده است و برخی از متخصصان عفونی بیماران بینابینی را هم ترخیص نمی کنند و برای جلوگیری از پرشدن ظرفیت تخت ها، نقاهتگاه ایجاد شده تا این افراد در این مکان بستری شوند.

عارف نیا توضیح داد که بیماران در این مکان بستری شده و معاینه می شوند و هر ۶ ساعت اکسیژن خون این افراد سنجیده شده و در صوت افت اکسیژن به بیمارستان منتقل خواهند شد.

وی تصریح کرد: اکنون ظرفیت بیمارستان صیاد شیرازی پر شده و حدود ۴۰ تخت خالی در بیمارستان پنج آذر داریم و باید راه حلی ایجاد شود تا بتوانیم کمبود تخت را جبران کنیم.

عارف نیا گفت که نقاهتگاه بار بستری بیمارستان ها را می شکند و اگر ۳۰ درصد پذیرش را تحت تأثیر قرار دهد، امیدواریم تخت های بیمارستان های استان، تا آخر جوابگو باشد در غیراینصورت وضعیت تخت های ما تا دو الی سه روز آینده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهارکرد: اماکن دیگری برای استراحتگاه یا نقاهتگاه در نظر گرفته شده که اگر به آن نقطه ای برسیم که تخت نداشته باشیم مجبوریم از آنها استفاده کنیم.

وی گفت که آمار تجمعی بستری ها از روز اول شیوع کرونا تاکنون در گلستان هزار و ۳۰۰ نفر بوده که با ترخیص بهبودیافتگان، تعداد به ۸۰۰ نفر رسیده است.