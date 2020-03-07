تمامی ورودی های هرمزگان تحت کنترل شدید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح شنبه در گفتگو با برنامه تلویزیونی گاه گمون از شبکه استانی خلیج فارس با بیان اینکه تمامی ورودی‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی استان هرمزگان برای پیشگیری از بیماری کرونا تحت کنترل و مراقبت شدید هستند، عنوان کرد: تیم‌های کنترل و غربالگری در تمامی ورودی‌ها در همه شهرستان‌های استان حضور دارند و به شدت مراقبت و ارزیابی و محدودیت ورود مسافر را اعمال می‌کنند و از ورود افراد مشکوک به بیماری به استان جلوگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام عدم پذیرش گردشگر در هرمزگان، میزان ورود مسافر به این استان کاهش چشمگیری یافته است.

استاندار هرمزگان افزود: جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، هیچ‌گونه خدماتی به گردشگران در هرمزگان ارائه نمی‌شود و در حال حاضر نیز هتل‌ها و مهمانپذیرهای استان مسافر و گردشگر ندارند و حجم جابجایی مسافر توسط شناورها نیز بسیار کاهش یافته است.

همتی تصریح کرد: تصمیمات ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان، جامع و با دقت مناسب جهت پیشگیری لازم از این بیماری است.

وی خاطرنشان کرد: اماکن عمومی در سطح شهرهای استان نیز به صورت منظم ضدعفونی می‌شوند و اقدامات گسترده‌ای جهت تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز انجام شده است.

همتی بیان داشت: از مردم می‌خواهیم تا همچنان و به طور جدی اصول و نکات بهداشتی را برای پیشگیری از بیماری کرونا رعایت کنند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: از خدمات پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی در استان هرمزگان که در مدت شیوع بیماری کرونا تلاش‌های بسیاری را انجام داده و با ازخودگذشتگی بار دیگر خدمتگزاری بی‌منت خود را به رخ کشیدند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

وی گفت: ساعت کاری ادارات نیز به روال عادی بازگشته اما انعطاف مناسبی را در ادارات استان ایجاد می‌کنیم و در برخی ادارات که فضا کم است برای کارمندان حاضر در آن ادارات حضور را شیفتی و مراجعات را کاهش خواهیم داد.