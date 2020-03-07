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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند کرمان خبر داد:

انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلای پاکبانان به کرونا

انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلای پاکبانان به کرونا

کرمان - مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند کرمان از انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلای پاکبانان به کرونا خبر داد.

علیرضا ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی پاکبانان شهر کرمان از ماسک و دستکش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده می‌کنند.

وی گفت: تاکید و توصیه شهرداری کرمان به استفاده از ماسک، دستکش و… برای کارگران خدمات شهری، پاکبانان و رانندگان و کارگران حمل زباله است؛ چرا که سلامت این افراد از اهمیت زیادی برخوردار است و شهرداری کرمان هم بر این موضوع تاکید زیادی دارد.

ریاضی با اشاره به تداوم اقدامات و فعالیت‌های اجرایی معاونت خدمات شهری برای مقابله با ویروس کرونا در کرمان، اظهار کرد: پیمانکاران تحت پیمان عملیات تنظیف، جمع آوری و حمل زباله موظف اند به صورت دوره‌ای ماسک و دستکش در اختیار کارگران قرار دهند.

وی ادامه داد: البته این اقدام در روزهایی که موضوع شیوع کرونا هم مطرح نبود انجام می‌شد اما در این روزها برای رعایت بیشتر موارد بهداشتی و سلامت مردم و کارگران نظارت‌ها افزایش یافته و این امر به صورت ویژه انجام می‌شود.

ریاضی بیان کرد: خودروهای حمل زباله هم هر بار بعد از فرآیند حمل، ضدعفونی و شست و شو می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: همچنین با همکاری شهرداری‌های مناطق پنجگانه ضدعفونی معابر اصلی شهر، سرویس‌های بهداشتی شهر، ایستگاه‌های اتوبوس، پلهای عابر پیاده و محیط پارکینگ خودروهای حمل زباله به صورت روزانه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ضدعفونی محیط سازمان مدیریت پسماند، خودروهای حمل زباله عفونی، خودروهای زنده گیری حیوانات بلاصاحب شهری و… نیز در دستور کار این سازمان است؛ آموزش‌ها برای گروه‌های هدف ادامه دارد.

کد مطلب 4872094

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