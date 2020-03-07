انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلای پاکبانان به کرونا

علیرضا ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی پاکبانان شهر کرمان از ماسک و دستکش برای مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده میکنند.
وی گفت: تاکید و توصیه شهرداری کرمان به استفاده از ماسک، دستکش و… برای کارگران خدمات شهری، پاکبانان و رانندگان و کارگران حمل زباله است؛ چرا که سلامت این افراد از اهمیت زیادی برخوردار است و شهرداری کرمان هم بر این موضوع تاکید زیادی دارد.
ریاضی با اشاره به تداوم اقدامات و فعالیتهای اجرایی معاونت خدمات شهری برای مقابله با ویروس کرونا در کرمان، اظهار کرد: پیمانکاران تحت پیمان عملیات تنظیف، جمع آوری و حمل زباله موظف اند به صورت دورهای ماسک و دستکش در اختیار کارگران قرار دهند.
وی ادامه داد: البته این اقدام در روزهایی که موضوع شیوع کرونا هم مطرح نبود انجام میشد اما در این روزها برای رعایت بیشتر موارد بهداشتی و سلامت مردم و کارگران نظارتها افزایش یافته و این امر به صورت ویژه انجام میشود.
ریاضی بیان کرد: خودروهای حمل زباله هم هر بار بعد از فرآیند حمل، ضدعفونی و شست و شو میشود.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: همچنین با همکاری شهرداریهای مناطق پنجگانه ضدعفونی معابر اصلی شهر، سرویسهای بهداشتی شهر، ایستگاههای اتوبوس، پلهای عابر پیاده و محیط پارکینگ خودروهای حمل زباله به صورت روزانه انجام میشود.
وی ادامه داد: ضدعفونی محیط سازمان مدیریت پسماند، خودروهای حمل زباله عفونی، خودروهای زنده گیری حیوانات بلاصاحب شهری و… نیز در دستور کار این سازمان است؛ آموزشها برای گروههای هدف ادامه دارد.
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