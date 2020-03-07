  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ضدعفونی گسترده معابر مختلف شهری یاسوج از ساعت ۱۷ شنبه

ضدعفونی گسترده معابر مختلف شهری یاسوج از ساعت ۱۷ شنبه

یاسوج- شهردار یاسوج از ضدعفونی گسترده معابر مختلف شهری در ساعت ۱۷ شنبه در این شهر خبر داد.

نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه ضدعفونی معابر و اماکن عمومی جهت مقابله با بیماری واگیردار کرونا از عصر شنبه ساعت ۱۷ اجرا می‌شود، مردم جهت حفظ سلامت خود و سایر شهروندان و همچنین اجرای هرچه سریع‌تر و بهتر این عملیات، از تردد و حضور غیر ضروری در معابر خودداری کنند.

مقدم با بیان اینکه شهر خوب را شهروند خوب می‌سازد، عنوان کرد: همشهریان همکاری لازم را با دستگاه خدمات رسان در این راستا داشته باشند.

مقدم خاطرنشان کرد: آن دسته از عزیزانی که مجهز به وسایل سمپاش هستند و تمایل با خدمات رسانی به همشهریان خود در عملیات ضدعفونی اماکن را دارند، با شماره مندرج در اطلاعیه سایت شهرداری یاسوج تماس بگیرند.

کد مطلب 4872099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها