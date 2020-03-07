ضدعفونی گسترده معابر مختلف شهری یاسوج از ساعت ۱۷ شنبه

نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه ضدعفونی معابر و اماکن عمومی جهت مقابله با بیماری واگیردار کرونا از عصر شنبه ساعت ۱۷ اجرا می‌شود، مردم جهت حفظ سلامت خود و سایر شهروندان و همچنین اجرای هرچه سریع‌تر و بهتر این عملیات، از تردد و حضور غیر ضروری در معابر خودداری کنند.

مقدم با بیان اینکه شهر خوب را شهروند خوب می‌سازد، عنوان کرد: همشهریان همکاری لازم را با دستگاه خدمات رسان در این راستا داشته باشند.

مقدم خاطرنشان کرد: آن دسته از عزیزانی که مجهز به وسایل سمپاش هستند و تمایل با خدمات رسانی به همشهریان خود در عملیات ضدعفونی اماکن را دارند، با شماره مندرج در اطلاعیه سایت شهرداری یاسوج تماس بگیرند.