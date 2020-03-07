به گزارش خبرنگار مهر، در این کارگاه که با همت سازمان بسیج دانشجویی کردستان راهانداری شده است، ۲۵ دانشجو مشغول به کار بوده و هر نفر روزانه ۷۰ دست لباس بیمارستانی را تولید میکند و ۱۳۰ نفر آمادگی خود را برای کار اعلام کردهاند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در مراسم افتتاح این کارگاه تولیدی کار تولید لباسهای مورد نیاز بیمارستانها را در شرایط کنونی قابل تقدیر دانست و گفت: گروههای جهادی بسیج و سپاه آماده هستند در کنار دستگاههای مسوول و دولت برای مبارزه همهجانبه با کرونا گام بردارند.
سردار سیدمحمدصادق حسینی به تولید روزانه حدود ۷۰۰ تا یک هزار دست لباس در این کارگاه اشاره کرد و اظهار داشت: سپاه در کنار دولت اقدامات وسیعی را برای مقابله با کرونا آغاز کرد و تفاهم نامهای درسطح کشور و استان در این راستا با علوم پزشکی منقعد شده است.
وی با بیان اینکه با کمک گروههای و علوم پزشکی و همه دستگاهها، کرونا را شکست خواهیم داد، افزود: سپاه در راستای پیشگیری از کرونا و آموزش کارهای خوبی را انجام داده است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان ادامه داد: از چند روز پیش کار ضدعفونی کردن معابر و امکان عمومی شهر سنندج آغاز شده و از امروز نیز در سقز این کار انجام خواهد شد.
سردار حسینی به آمادگی برای ایجاد بیمارستان صحرایی در سقز در صورت لزوم تاکید کرد و یاداور شد: سپاه از تمام امکانات در بخشهای مختلف و با کمک گرفتن از گروههای جهادی برای مقابله با ویروس کرونا استفاده خواهد کرد.
وی از مردم خواست نسبت به رعایت نکات بهداشتی و عدم حضور در نقاط پرتجمع اهتمام داشته باشند و بیان کرد: سپاه در کنار ملت و دولت تلاش خواهد کرد، ویروس کرونا را با کمترین آسیب نابود کند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان گفت: اکنون جدا از جبهه مقابله با ویروس کرونا با هجمههای روانی و رسانهای دشمن نیز مواجه هستیم و باید همه با تعامل و همفکری در راستای رفع مشکلات گام برداریم.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: قرارگاه جهادی مبارزه با کرونا از پنج روز پیش در استان تشکیل شده و اکنون با شش کارگروه در حال فعالیت است.
توحید رستمی افزود: این قرارگاه در کنار تولید اقلام بهداشتی در قالب کارگروههای تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی نیز فعالیت دارد.
وی ادامه داد: کارگروه بازرسی نیز در داخل شهر حضور یافته و در صورت عدم رعایت نگات بهداشتی در پمپبنزینها و قلیانسراها تذکرات لازم را خواهند داد، ضمن اینکه در صورت لزوم ۲۰ چادر نیز برای آموزش مسائل بهداشتی دایر میشود.
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