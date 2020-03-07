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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان:

اماکن ورزشی سیستان و بلوچستان تا ۱۵ فروردین تعطیل است

اماکن ورزشی سیستان و بلوچستان تا ۱۵ فروردین تعطیل است

زاهدان- مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: تمامی اماکن‌ ورزشی تحت پوشش این اداره‌کل به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا ۱۵ فروردین تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی اظهار داشت: با توجه به توصیه‌های اکید بهداشتی در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلاء به ویروس کرونا، تعطیلی اماکن ورزشی این مجموعه صادر کرد.

وی ادامه داد: این تصمیم به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و مربیان ورزشی سیستان و بلوچستان از ویروس کرونا اتخاذ شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: بر این اساس تمامی اماکن ورزشی و باشگاه‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش این کل تا پایان تعطیلات نوروز تعطیل است.

وی افزود: بهترین راه مقابله با شیوع ویروس کرونا رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بروز احتمالی آن است و جا دارد همه ورزشکاران استان به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

کرد زابلی ادامه داد: بخشنامه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی در خصوص رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس به تمامی اماکن و هیأت‌های ورزشی استان ارسال شده است.

کد مطلب 4872116

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