اماکن ورزشی سیستان و بلوچستان تا ۱۵ فروردین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، ادهم کرد زابلی اظهار داشت: با توجه به توصیه‌های اکید بهداشتی در شرایط کنونی و ضرورت پیشگیری مناسب از خطر ابتلاء به ویروس کرونا، تعطیلی اماکن ورزشی این مجموعه صادر کرد.

وی ادامه داد: این تصمیم به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و مربیان ورزشی سیستان و بلوچستان از ویروس کرونا اتخاذ شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: بر این اساس تمامی اماکن ورزشی و باشگاه‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش این کل تا پایان تعطیلات نوروز تعطیل است.

وی افزود: بهترین راه مقابله با شیوع ویروس کرونا رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بروز احتمالی آن است و جا دارد همه ورزشکاران استان به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

کرد زابلی ادامه داد: بخشنامه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی در خصوص رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع این ویروس به تمامی اماکن و هیأت‌های ورزشی استان ارسال شده است.