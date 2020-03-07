اماکن غیر درمانی برای بستری بیماران در گلستان تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا، اظهارکرد: از ظرفیت اماکن، غیردرمانی برای نگهداری و حتی بستری مبتلایان به کرونا استفاده خواهیم کرد.

وی با تأکید بر بهره مندی از برخی از اماکن غیردرمانی استان برای پذیرش، بیماران گفت که توانبخشی توسکستان، هتل ورزش، مساجد، سالن‌های ورزشی و حسینیه‌ها از جمله مناطقی است که در صورت نیاز برای پذیرش بیماران مهیا و آماده سازی خواهد شد.

استاندار گلستان با اشاره به آمار فوتی‌ها خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اداری، نهادهاد و مردم با دانشگاه علوم پزشکی استان شد.

حق شناس از همراهی مردم در مراجعه کمتر به تفرجگاه‌های و مناطق گردشگری استان طی چند روز اخیر تشکر کرد و گفت که مردم باید همراهی بیشتری با حوزه بهداشت و درمان داشته باشند.

وی از دستگاه‌های اداری مانند شهرداری و ادارات خدمت رسان خواست ترتیبی اتخاذ کنند تا حضور مردم در چنین مناطقی کمتر شوند و همچنین خدمات در بستر الکترونیک را توسعه دهند.