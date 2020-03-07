«امین» و «غرضی» به بیمارستانهای معین کرونای اصفهان اضافه شدند

آرش نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر بااشاره به شیوع بیماری کرونا کووید ۱۹ اظهار داشت: علاوه بر بیمارستانهای خورشید و عیسی بن مریم به عنوان بیمارستانهای معین کرونا کووید ۱۹، بیمارستانهای امین و غرضی هم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا اضافه شدند.

وی افزود: پیگیری و اجرای غربالگری در ورودی شهرهای استان به ویژه کلانشهر اصفهان و کاشان به ریاست معاون عمرانی استانداری و با همکاری هلال احمر، بسیج و راهور برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توصیه عدم مراجعه غیرضروری شهروندان به بیمارستانهای تخصیص یافته به کرونا کووید ۱۹ گفت: شهروندان قبل از مراجعه با سامانه ۳۱۱۳ تماس بگیرند و با ماندن در منزل و اجتناب از سفر و رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی زنجیره این ویروس ضعیف را بشکنند تا هرچه زودتر از این وضعیت خارج شویم.