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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۱۵

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

«امین» و «غرضی» به بیمارستانهای معین کرونای اصفهان اضافه شدند

«امین» و «غرضی» به بیمارستانهای معین کرونای اصفهان اضافه شدند

اصفهان-سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا کووید ۱۹ در اصفهان بیمارستانهای امین و غرضی هم به مجموعه بیمارستانهای معین کرونا اضافه شدند.

آرش نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر بااشاره به شیوع بیماری کرونا کووید ۱۹ اظهار داشت: علاوه بر بیمارستانهای خورشید و عیسی بن مریم به عنوان بیمارستانهای معین کرونا کووید ۱۹، بیمارستانهای امین و غرضی هم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا اضافه شدند.

وی افزود: پیگیری و اجرای غربالگری در ورودی شهرهای استان به ویژه کلانشهر اصفهان و کاشان به ریاست معاون عمرانی استانداری و با همکاری هلال احمر، بسیج و راهور برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توصیه عدم مراجعه غیرضروری شهروندان به بیمارستانهای تخصیص یافته به کرونا کووید ۱۹ گفت: شهروندان قبل از مراجعه با سامانه ۳۱۱۳ تماس بگیرند و با ماندن در منزل و اجتناب از سفر و رعایت اصول بهداشتی و حفاظتی زنجیره این ویروس ضعیف را بشکنند تا هرچه زودتر از این وضعیت خارج شویم.

کد مطلب 4872129

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