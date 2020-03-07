حضور مردم در اجتماعات آمار مبتلایان به کرونا را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مومنعلی دارابی ظهر شنبه در ستاد پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا در شهرستان نهاوند گفت: نباید اجازه داد مسافران و مهمانان نوروزی به نهاوند وارد و در شهر نهاوند اقامت داشته باشند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند تصریح کرد: جلسات مساجد باید تعطیل شوند و روحانیون نباید در مراسم و جلسات شرکت کنند بلکه باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تمام سراب‌های نهاوند باید تعطیل شود، گفت: مردم شیوع ویروس کرونا را جدی نگیرند موجب پشیمانی می‌شود لذا توصیه می‌شود مردم در خانه بمانند.

رئیس بیمارستان علیمرادیان نهاوند نیز اظهار کرد: ویروس کرونا را جدی بگیرید، چراکه آمار بیماران بستری شده مشکوک به کرونا در حال افزایش است.

علیرضا بهزادی با تاکید بر اینکه باید زنجیره ارتباط مردم با یکدیگر قطع شود، گفت: مردم نباید از خانه خارج شوند چرا که بهترین مکان امن خانه است.

رئیس بیمارستان علیمرادیان نهاوند اظهار کرد: در حال حاضر امکان این مهم وجود دارد که تعدادی در شهرستان نهاوند به بیماری کرونا مبتلا باشند و بی خبر باشند و در اجتماع حضور پیدا کنند و باید حلقه ارتباط مردم با یکدیگر قطع شود.

وی تصریح کرد: مسئولان از تجمع بپرهیزند و از تردد مردم در خیابان‌ها اجتناب کنند.