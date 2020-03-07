استان قزوین در کاهش میزان ضایعات برداشت غلات رتبه دوم را کسب کرد

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۹۷-۹۸ میزان ضایعات حین برداشت غلات از مزارع کشاورزی با مدیریت دقیق کمباین‌ها و نظارت در سطح برداشت محصول و همچنین جابجایی به موقع مکانی کمباین‌ها کاهش پیدا کرد.

به گفته وی میزان ضایعات برداشت غلات در سال زراعی ۹۵-۹۶ در استان برابر با ۴.۸۴ درصد بود که این میزان در سال زراعی ۹۷-۹۸ به ۳.۰۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

اسماعیلی گفت: با این کاهش میزان ضایعات رتبه قزوین در این طرح از نهم کشور به دوم ارتقا پیدا کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: میزان میانگین ضایعات برداشت غلات در کشور ۴.۸۷ درصد است.

به گفته وی در سال زراعی گذشته بیش از ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت غلات رفته بود.