  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۵۸

معاون تولید گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

استان قزوین در کاهش میزان ضایعات برداشت غلات رتبه دوم را کسب کرد

استان قزوین در کاهش میزان ضایعات برداشت غلات رتبه دوم را کسب کرد

قزوین- معاون بهبود تولید ات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: این استان در زمینه کاهش ضایعات برداشت غلات در سطح کشور رتبه دوم را کسب کرد.

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۹۷-۹۸ میزان ضایعات حین برداشت غلات از مزارع کشاورزی با مدیریت دقیق کمباین‌ها و نظارت در سطح برداشت محصول و همچنین جابجایی به موقع مکانی کمباین‌ها کاهش پیدا کرد.

به گفته وی میزان ضایعات برداشت غلات در سال زراعی ۹۵-۹۶ در استان برابر با ۴.۸۴ درصد بود که این میزان در سال زراعی ۹۷-۹۸ به ۳.۰۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

اسماعیلی گفت: با این کاهش میزان ضایعات رتبه قزوین در این طرح از نهم کشور به دوم ارتقا پیدا کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: میزان میانگین ضایعات برداشت غلات در کشور ۴.۸۷ درصد است.

به گفته وی در سال زراعی گذشته بیش از ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت غلات رفته بود.

کد مطلب 4872147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها