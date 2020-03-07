ویروس کرونا «دوسالانه معماری ونیز» را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد قرار بود از بیست و سوم ماه می فعالیت خود را آغاز کند، اما حالا از بیست و نهم آگوست آغاز خواهد شد و همان‌طور که پیش‌تر تعیین شده بود در تاریخ بیست و نهم نوامبر به کار خود خاتمه خواهد داد. به این ترتیب فعالیت شش ماهه این رویداد هنری به سه ماه کاهش می‌یابد.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی «دوسالانه ونیز» منتشر شده، در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه به دلیل شرکت کردن معماران و مؤسسات ۶۰ کشور مختلف جهان در این رویداد و محدودیت‌های سفری کشورهای درگیر ویروس کرونا، دلیل به تعویق انداختن تاریخ آغاز دوسالانه معماری ونیز عنوان شده است.