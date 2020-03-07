حضور فرمانده بسیج شهرداری تهران در مجتمع عروجیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ از اقدامات خالصانه و تلاش‌های جهاد گرانه صورت گرفته در مقابل با ویروس کرونا در تکریم و تعظیم خانواده‌های داغدار توسط مدیریت و پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) تجلیل کرد.

مجتبی سالک مسئول بسیج شهرداری تهران به نمایندگی از فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ و همراهی سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با حضور در جمع پرسنل شریف شاغل در مجتمع عروجیان و به ویژه سالن‌های تطهیر و خاکسپاری از تلاش‌های خالصانه این عزیزان در مقابله با ویروس کرونا تجلیل کرد.

در متن این تقدیر نامه آمده است: «درود حق نثار کسانی باد که در سنگر دفاع ارزش‌های والای الهی و ترویج و نشر فرهنگ ارزشمند بسیجی با تلاش همه جانبه کام تشنه جویندگان طریقه هدایت و رستگاری را سیراب می‌نمایند.

قدر دانی از زحمات ارزشمند انسان‌های والا مقامی که در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) از هیچ کوششی دریغ نمی‌نمایند و وظیفه‌ای است بر همگان که به ادای آن مکلفند، لکن آنچه آرام بخش روح و جسم انسان‌های مؤمن و مخلص می‌باشد همانا رضایت خداوند باری تعالی است.

به همین منظور و به پاس تلاش و زحمات خالصانه شما برادران و خواهران گرامی در خاکسپاری اموات مسلمین و مبارزه با ویروس کرونا صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آورده و از محضر نورانی خداوند سبحان توفیقات روز افزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای (مد ظله العالی) مسالت می‌نمائیم.

در ابتدای این دیدار، مسئول بسیج شهرداری تهران گفت: بر خود و همکارانم لازم میدانم با حضور در جمع صمیمی و مخلص شما همکاران و جهادگران عرصه کار و تلاش از تک تک شما عزیزان و مدیریت محترم سازمان بهشت زهرا (س) به دلیل زحمات و ایثارگری که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در کنار سایر جهادگران انجام می‌دهید، سپاسگزاری نمایم.»