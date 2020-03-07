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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

در آستانه سالروز شهادت شهید همت انجام شد؛

حضور فرمانده بسیج شهرداری تهران در مجتمع عروجیان

حضور فرمانده بسیج شهرداری تهران در مجتمع عروجیان

در آستانه سالروز شهادت شهید همت، فرمانده سپاه تهران از مدیریت و پرسنل بهشت زهرا (س) تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ از اقدامات خالصانه و تلاش‌های جهاد گرانه صورت گرفته در مقابل با ویروس کرونا در تکریم و تعظیم خانواده‌های داغدار توسط مدیریت و پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) تجلیل کرد.

مجتبی سالک مسئول بسیج شهرداری تهران به نمایندگی از فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ و همراهی سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) با حضور در جمع پرسنل شریف شاغل در مجتمع عروجیان و به ویژه سالن‌های تطهیر و خاکسپاری از تلاش‌های خالصانه این عزیزان در مقابله با ویروس کرونا تجلیل کرد.

در متن این تقدیر نامه آمده است: «درود حق نثار کسانی باد که در سنگر دفاع ارزش‌های والای الهی و ترویج و نشر فرهنگ ارزشمند بسیجی با تلاش همه جانبه کام تشنه جویندگان طریقه هدایت و رستگاری را سیراب می‌نمایند.

قدر دانی از زحمات ارزشمند انسان‌های والا مقامی که در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) از هیچ کوششی دریغ نمی‌نمایند و وظیفه‌ای است بر همگان که به ادای آن مکلفند، لکن آنچه آرام بخش روح و جسم انسان‌های مؤمن و مخلص می‌باشد همانا رضایت خداوند باری تعالی است.

به همین منظور و به پاس تلاش و زحمات خالصانه شما برادران و خواهران گرامی در خاکسپاری اموات مسلمین و مبارزه با ویروس کرونا صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آورده و از محضر نورانی خداوند سبحان توفیقات روز افزون شما را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه ای (مد ظله العالی) مسالت می‌نمائیم.

در ابتدای این دیدار، مسئول بسیج شهرداری تهران گفت: بر خود و همکارانم لازم میدانم با حضور در جمع صمیمی و مخلص شما همکاران و جهادگران عرصه کار و تلاش از تک تک شما عزیزان و مدیریت محترم سازمان بهشت زهرا (س) به دلیل زحمات و ایثارگری که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا در کنار سایر جهادگران انجام می‌دهید، سپاسگزاری نمایم.»

کد مطلب 4872153

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