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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

قرنطینه ۱۵ آمریکایی در بیت لحم به دلیل کرونا

قرنطینه ۱۵ آمریکایی در بیت لحم به دلیل کرونا

سخنگوی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین از قرنطینه ۱۵ آمریکایی در بیت لحم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین امروز از قرنطینه چند آمریکایی در بیت‌لحم خبر داد.

وی افزود ۱۵ آمریکایی در یک هتل در بیت لحم به دلیل ثبت گزارشاتی مبنی بر ابتلا به ویروس کرونا در قرنطینه به سر می برند.

پیش از این تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده بود که تدابیر جدیدی برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در بیت لحم واقع در کرانه باختری اتخاذ کرده است.

 لازم به ذکر است که گزارش‌های رسانه‌ای از ثبت ۱۶ مورد ابتلا به ویروس کرونا در کرانه باختری خبر داده اند.

کد مطلب 4872154
فاطمه صالحی

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