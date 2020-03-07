ارائه ۲۷۰۰ نفر روز آموزش به بهره برداران کشاورزی در استان همدان

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وجود تشکلهای بخش کشاورزی و به ویژه نظام صنفی کشاورزی برای دفاع از حقوق کشاورزان ضرورت دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه تولید کنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند یکی از راههای مبارزه با نگرانیهای موجود، وجود محافل تأثیر گذار برای دفاع از حقوق تولید کننده است.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان اضافه کرد: انتقال مشکلات کشاورزان به مسئولان یکی از دغدغههای اصلی در بخش کشاورزی است که نظام صنفی کشاورزی میتواند در این امر متولی باشد.
عباسی افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ساختار نظام صنفی کشاورزی و لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای اجرایی شدن آئین نامه مذکور باید رشتههایی که قابلیت سازگاری با ساختار جدید دارند را تفکیک و زیرساختهای عملیاتی شدن آن را فرهم کرد.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان هدف نهایی این اصلاح ساختار را اتصال مستقیم تولید کندگان هر بخش با دولت عنوان کرد.
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