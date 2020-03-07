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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۴

مدیر سازمان تعاون روستایی همدان عنوان کرد:

ارائه ۲۷۰۰ نفر روز آموزش به بهره برداران کشاورزی در استان همدان

ارائه ۲۷۰۰ نفر روز آموزش به بهره برداران کشاورزی در استان همدان

همدان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان از آموزش و توانمندسازی بهره برداران توسط نظام صنفی کشاورزی همدان به میزان بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر روز در سال جاری خبر داد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وجود تشکل‌های بخش کشاورزی و به ویژه نظام صنفی کشاورزی برای دفاع از حقوق کشاورزان ضرورت دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه تولید کنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند یکی از راه‌های مبارزه با نگرانی‌های موجود، وجود محافل تأثیر گذار برای دفاع از حقوق تولید کننده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان اضافه کرد: انتقال مشکلات کشاورزان به مسئولان یکی از دغدغه‌های اصلی در بخش کشاورزی است که نظام صنفی کشاورزی می‌تواند در این امر متولی باشد.

عباسی افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ساختار نظام صنفی کشاورزی و لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای اجرایی شدن آئین نامه مذکور باید رشته‌هایی که قابلیت سازگاری با ساختار جدید دارند را تفکیک و زیرساخت‌های عملیاتی شدن آن را فرهم کرد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان هدف نهایی این اصلاح ساختار را اتصال مستقیم تولید کندگان هر بخش با دولت عنوان کرد.

کد مطلب 4872159

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