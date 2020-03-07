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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

مقابله با کرونا محور رایزنی مقامات قطری و ایتالیایی

مقابله با کرونا محور رایزنی مقامات قطری و ایتالیایی

امیر قطر و نخست وزیر ایتالیا به صورت تلفنی در خصوص مقابله با گسترش ویروس کرونا رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در گفتگوی تلفنی خود با نخست وزیر ایتالیا در خصوص مقابله با گسترش ویروس کرونا رایزنی کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی در خصوص راههای تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک نیز بحث و تبادل نظر کردند.

امیر قطر بر حمایت کشورش از ایتالیا در روند مبارزه با گسترش کرونا در این کشور تاکید کرد.

وی برای بیماران در ایتالیا از خداوند طلب شفا کرده و تصریح کرد که دولت ایتالیا می تواند با پیامدهای این بیماری مقابله کند.

امیر قطر بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه کمک در این خصوص به ایتالیا تاکید کرد.

لازم به ذکر است که ایتالیا جزو کشورهایی به شمار می آید که آمار بالایی از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است.

کد مطلب 4872168
فاطمه صالحی

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