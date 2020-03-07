اعلام آمار اولیه کمک های مردم استان تهران به جشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل پرپنچی با ارائه گزارشی به تشریح کمکهای مردم نوع دوست استان تهران به جشن نیکوکاری پرداخت و گفت: بر اساس آمار اولیه کمکهای مردم استان تهران ۱۳ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان است که این مبلغ شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی میشود.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه پایگاههای جشن نیکوکاری در همه ادارات کمیته امداد استان و همچنین مراکز نیکوکاری کمکهای مردمی را دریافت کردند، افزود: بیش از هفت میلیارد تومان از مبلغ ذکر شده توسط مراکز نیکوکاری دریافت شده است.
پرپنچی با تاکید بر اینکه این کمکها در کمترین زمان ممکن و تا قبل از تحویل سال نو به دست نیازمندان میرسد، خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم نیز با استفاده از شیوههای الکترونیکی به این جشن کمک کردند.
وی از همه مردم نیک اندیش و نوع دوست استان تهران، خیران، نیکوکاران، آموزش و پرورش، شهرداریها و دیگر ادارات و سازمانها که کمیته امداد استان را در کمک رسانی به نیازمندان یاری و همراهی کردند تشکر و قدردانی کرد.
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