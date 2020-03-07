در جریان سفر اروپایی تاج نیستم/ نیمه تمام ماندن لیگ واقعیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری درباره سفر اروپایی مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به اروپا که شائبه دیدار با نمایندگان فیفا برای برگزاری انتخابات را در پی داشته است، گفت: در جریان نیستم آقای تاج برای این موضوع به جایی رفته باشد. ایشان به خاطر سلامتی اش از جمع ما در فدراسیون جدا شده است.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال درباره جلسه روز گذشته نمایندگان AFC با کشورهای ایران، قطر و عراق برای برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد: تصمیم گیری در این مورد ظرف فردا و پس فردا قطعی می شود. پیش بینی ما این است که مسابقات تیم ملی به تعویق می افتد. با صحبتهای اینفانتینو رئیس فیفا و جلسه نمایندگان فیفا و AFC پیش بینی این است که مسابقات به تعویق می افتد ولی تا صورت جلسه برایمان ارسال نشود، چیزی قطعی نیست.

شکوری در خصوص اردوهای تیم ملی فوتبال هم یادآور شد: اگر مسابقات فروردین باشد تیم ما باید تمرین کند و سرمربی تیم ملی هم برنامه هایش را ارائه داده است. اگر بازی ها به تعویق بیافتد سرمربی تیم ملی تصمیم می گیرد تمرینات پیگیری بشود یا خیر. قرار بود اواخر اسفند تمرین شروع شود ولی منتظریم تا فردا یا پس فردا تصمیم نهایی گرفته شود.

سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به بعضی از گمانه زنی ها مبنی بر نیمه تمام ماندن مسابقات لیگ در این فصل، تاکید کرد: مسابقات فوتبال تا روز ۱۴ فروردین تعطیل شده است. بازی ها به شرطی که بیماری از کشور خارج شده باشد از ۱۴ فروردین شروع می شود. رقابت های لیگ قطعا برگزار می شود و به پایان می رسد. اینکه می گویند مسابقات لیگ نیمه تمام می ماند واقعیت ندارد.