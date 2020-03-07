شیوع کرونا در گرگان و علی آبادکتول بیش از شهرهای دیگر گلستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهارکرد: از مجموع ۳۰۷ نمونه گیری از بیماران مشکوک به کرونا در گلستان، پاسخ ۲۱۰ نمونه تحویل داده شده که از این تعداد ۱۰۴ بیمار مثبت و ۱۰۶ بیمار هم منفی بودند.

وی افزود: تاکنون شمار جان باختگان گلستانی بر اثر بیماری کرونا به ۲۴ نفر رسیده است.

فاضل با تأکید بر اینکه این آمار رسمی و ثبت شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان قصد انتشار اخبار کذب را ندارد.

وی اضافه کرد: نمونه گیری از بیماران گلستانی مشکوک به کرونا از سه شنبه هفته گذشته در آزمایشگاه استان آغاز شده اما هنوز در ستاد ملی مبارزه با کرونا ثبت نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با شایعه‌پراکنان در فضای مجازی قاطعانه برخورد کنند.

وی گفت که گرگان، علی‌آباد کتول و کردکوی سه شهری است که انتشار ویروس در آنها با سرعت بیشتری در حال انتشار است.