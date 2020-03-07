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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۳

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان:

یک بیمار کرونایی در قوچان بهبود یافت

یک بیمار کرونایی در قوچان بهبود یافت

قوچان - سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان گفت: به لطف خدا و تلاش کادر درمانی و پزشکی بیمارستان موسی بن جعفر(ع) یکی از دو بیمار مبتلا به کرونا در قوچان بهبود یافت و از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه بهداشت و درمان قوچان، داوود خوش شکن اظهار کرد: به لطف خدا و تلاش کادر درمانی و پزشکی بیمارستان موسی بن جعفر (ع) یکی از دو بیمار مبتلا به کرونا در قوچان بهبود یافت و از بیمارستان مرخص شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: طبق ضوابط و پروتکل‌های پزشکی، کادر درمانی ویژه ای، شرایط جسمانی این بیمار ترخیص شده قوچانی را همچنان رصد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: همچنین چهار نفر دیگر از بیماران حاد تنفسی پس از بهبود شرایط جسمی و با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شدند.

کد مطلب 4872217

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