یک بیمار کرونایی در قوچان بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه بهداشت و درمان قوچان، داوود خوش شکن اظهار کرد: به لطف خدا و تلاش کادر درمانی و پزشکی بیمارستان موسی بن جعفر (ع) یکی از دو بیمار مبتلا به کرونا در قوچان بهبود یافت و از بیمارستان مرخص شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: طبق ضوابط و پروتکل‌های پزشکی، کادر درمانی ویژه ای، شرایط جسمانی این بیمار ترخیص شده قوچانی را همچنان رصد خواهد کرد.



وی تصریح کرد: همچنین چهار نفر دیگر از بیماران حاد تنفسی پس از بهبود شرایط جسمی و با نظر پزشکان از بیمارستان مرخص شدند.