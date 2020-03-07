مراکز عرضه مواد بهداشتی در دو شیفت بازرسی می شود

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدامات مقابله با احتکار و گرانفروشی اظهار داشت: با توجه به انتشار بیماری کرونا و سو استفاده برخی سودجویان در زمینه احتکار دستکش، ژل های ضد عفونی و ماسک رصد جدی شرکت‌های عرضه و تولید این اقلام و داروخانه‌ها و واحدهای صنفی سطح شهر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بر همین مبنا در دو شیفت صبح و عصر مراکز تولید و عرضه ماسک، ژل های ضد عفونی و دستکش مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه بیان داشت: همچنین طرح نظارتی ویژه نوروز با توجه به قرارگیری در آستانه سال جدید از نیمه ماه جاری آغاز شده است.

این مسئول همچنین با بیان اینکه روز گذشته ۵ بازرسی از پمپ‌های بنزین سطح شهر کرمانشاه به عمل آمد، بیان داشت: این بازرسی به همراه نماینده دادستانی، بازرسان تعزیرات حکومتی و سازمان صمت و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد.

وی گفت: در بازرسی‌های انجام شده ۳۳ کارت فروش سوخت که صاحبان آنها اقدام به فروش غیرمجاز سوخت می‌کردند، ضبط شد.

جودکی تصریح کرد: این کارت‌ها به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد تا به صاحبان آنها تذکر داده شود که در صورتی که خواهان استفاده نیستند نسبت به قطع سهمیه آنها اقدام شود.