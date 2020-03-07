به گزارش خبرگزاری مهر، نناد لالویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی بعد از لغو تعدادی از مسابقات مختلف در سطح جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا با انتشار نامه‌ای به فدراسیون کشتی، به خانواده جهانی کشتی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

در این پیام آمده است:

با شیوع اخیر ویروس کرونا از جامعه جهانی کشتی خواسته شده است که تغییراتی در برنامه‌های مسابقات خود از جمله تغییر در مکان و تاریخ رویدادهای مهم گزینشی المپیک خود بدهد.

در حالی که کنترل این تحولات از کارکنان، هیأت رئیسه و فدراسیون‌های ملی خارج است، رئیس اتحادیه در تلاش است تا راه حلی منطقی پیدا کند.

اولویت اصلی ما حفظ سلامت ورزشکاران است، ضمن اینکه رویدادهای گزینشی المپیک ۲۰۲۰ طوری برنامه ریزی شوند که رژیم‌های غذایی و تمرینی ورزشکاران را تضمین نماید. این موضوع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که ورزشکاران واجد شرایط برای توکیو ۲۰۲۰ در میدان مسابقه حضور پیدا کنند.

افتخار کشتی در این است که به داشتن سرسخت‌ترین ورزشکاران جهان، به خود می بالد و شکی نیست که تحولات اخیر عزم و اراده جامعه ما را تقویت می‌کند.

اعضای هیات رئیسه، اعضای کمیسیون اجرایی، کارکنان و بنده در ارتباط مستمر با اعضا و همکاران خود در کمیته بین المللی المپیک هستیم و راه حلی را اختصاص می‌دهیم که هم سیستم گزینشی ما را حفظ و هم سلامت عموم را در نظر می‌گیرد. ما با کمیته بین المللی المپیک کاملاً همسو هستیم.

برای اطلاعات به روز در مورد پاسخ ما به شیوع جهانی COVID-۱۹ و تأثیر آن بر روی رویدادهای ما، لطفاً حتماً به صفحه اصلی وب سایت و شبکه‌های مختلف اجتماعی ما که اعلام شده، مراجعه کنید. کمیته بین المللی المپیک همچنین برای به روز رسانی اطلاعات مربوط به توکیو ۲۰۲۰ و تأثیر محدودیت‌های سفر جهانی پرتال ورزشکار خود را با عنوان Athlete۳۶۵ راه اندازی کرده است.

از صبر و درک میلیون‌ها ورزشکار، هوادار و مربی در سراسر جهان طی این چند ماه گذشته تشکر می‌نمایم. در کنار یکدیگر از این روزهای پیچیده گذر خواهیم کرد و بار دیگر با صعود در توکیو ۲۰۲۰ از بزرگترین ورزش باستانی جهان لذت خواهیم برد.