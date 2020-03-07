هرگونه اجتماع در امامزادگان و مساجد استان زنجان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اوقاف زنجان، حجت الاسلام مختار کرمی، گفت: یکی از اولویتهای اسلام حفظ جان انسان ها است و در طول تاریخ حوادث و مشکلات فراوانی برای انسان‌ها بالاخص مسلمین رخ داده است و گاهی مناسک مذهبی را تحت تأثیر خودش قرار داده است.

مدیرکل اوقاف زنجان با بیان اینکه در مقطعی ممکن است بنابه مصلحت مسلمین حتی حج هم تعطیل شود، افزود: اکنون که جامعه ما دچار ویروس کرونا شده است همه آحاد مردم هم به لحاظ شرعی وهم قانونی موظفند که برای پیشگیری وریشه کنی این بلا همکاری وهمراهی داشته باشتد.

کرمی با بیان اینکه امید است با دعای خیر مؤمنین و رعایت قوانین و مقرراتومسائل بهداشتی هر چه زودتر این گرفتاری برای همیشه در تمام دنیا برطرف شود، افزود: در این میان از متدینین ودینداران حتی توقع بیشتر است و باید خود پشقراول این موضوع باشند و دیگران راهم به همکاری تشویق کنند.

مدیرکل اوقاف زنجان گفت: در استان زنجان که به لطف و عنایت خدای متعال وهمراهی مردم علیرغم وجود افراد مبتلا به ویروس کرونا، جز پاک‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود همه مردم کماکان تا عادی شدن اوضاع رعایت نکات بهداشتی دراین‌باره را داشته باشند.

کرمی افزود: اداره کل اوقاف وامورخیریه استان زنجان به عنوان متولی اماکن مذهبی، امام زادگان ومساجد اعلام می‌کند که ملاک برای برگزاری اجتماعات و مراسم‌های دینی مصوبات شورای تأمین و دستورالعمل‌های دانشگاه علوم پزشکی است وخود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

وی ادامه داد: لذا با توجه به برگزاری شورای تأمین استان در روز جمعه و تاکید استاندار زنجان هرگونه اجتماع و برگزاری مراسم در اماکن مذهبی ممنوع است و انتظار می‌رود هیئات امناء مساجد، امام زادگان امامان جماعت نهایت همکاری رادراین‌باره داشته باشند.