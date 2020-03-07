نمایش کباب کلاغ به مرحله‌ نهایی جشنواره هنرهای نمایشی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله نخست این جشنواره ۴۸۴ نمایش مربوط به حوزه کودک ونوجوان تولید شد که از میان این تعداد، ۳۵۶ نمایش صحنه‌ای به مرحله استانی راه پیدا کرد و در نهایت ۹۵ نمایش از ۳۱ استان کشور به مرحله بازبینی آثار رسید.

هیئت داوران بخش صحنه‌ای این جشنواره متشکل از آزاده پورمختار، حسن دادشکر و سامی صالحی از میان ۹۵ نمایش راه‌یافته، ۱۵ اثر را به عنوان راه‌یافته به مرحله نهایی معرفی کردند.



بر اساس این گزارش نمایش «کباب کلاغ» اثر محسن عظیمی پویا از استان مازندران مرکز فرهنگی هنری شماره ۲ چالوس به عنوان یکی از ۱۵ اثر برگزیده به مرحله کشوری هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کودک ونوجوان کشور راه پیدا کرد.

مرحله کشوری این دوره از جشنواره هنرهای نمایشی کانون بر اساس اعلام فراخوان قرار است ۲۶ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برگزار شود.

گفتنی است پیش از این، اسامی راه‌یافتگان بخش نمایش‌نامه‌نویسی هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شد و کانون مازندران در این جشنواره سه رتبه برگزیده کسب کرد.