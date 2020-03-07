دومین کتاب حسین کوثری نویسنده شیرازی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین کوثری نویسنده داستان‌های اجتماعی که بیشتر در حوزه کودک خانواده و مسائل اجتماعی فعالیت دارد، دومین کتاب خود را به نام «خدا پدرم را بیامرزد» به چاپ رساند.

این کتاب که توسط انتشارات آوای علم و ادب با ویراستاری آمنه عوض پور و تصویرگری عاطفه شهابی در در ۲۸ صفحه به چاپ رسید، از سری داستان‌های واقعی است که برای نویسنده داستان اتفاق افتاده و در قالب داستان برای ایجاد تجربه به رشته تحریر در آورده و منتشر کرده است.

کوثری داستان‌های کوتاه برای کودکان را در کارنامه خود دارد که از جمله کتاب «عرفان و توپ قلقلی» را می‌توان نام برد.

کتاب بعدی این نویسنده با عنوان «دود کباب» در آینده نزدیک منتشر و در اختیار دوستداران کتاب قرار خواهد گرفت.

سید حسین کوثری موضوع داستان کتاب را در خصوص مشاجره زن و شوهری که قصد جدایی داشتند و به وساطت پیرمردی منصرف شده و زندگی خوبی دارند عنوان کرده و گفت: برخی از خانواده‌ها با کوچک‌ترین مسئله بدون استفاده از تجربیات ریش سفیدان مبادرت به درخواست جدایی می‌کنند که اگر وجود ریش‌سفیدان و شورای حل اختلاف در این زمینه را در نظر بگیریم می‌توانیم از ترک خوردن و جدایی بسیاری از زندگی‌ها و رها شدن فرزندان طلاق و سایر مشکلات آن در جامعه جلوگیری کنیم.