جهانگیری: همه امکانات برای مبارزه با «کرونا» به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در تماس‌های تلفنی جداگانه با استانداران هرمزگان، فارس، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و انسجام، هماهنگی و همکاری بیشتر مسئولان و مردم را جهت پیشگیری از شیوع این ویروس و درمان مبتلایان ضروری ارزیابی کرد.

وی در مکالمه‌های تلفنی ضمن دریافت آخرین گزارش‌ها و اخبار مربوط به ویروس کرونا و اقدامات انجام شده در این استان‌ها، از استانداران خواست به عنوان نمایندگان عالی دولت همه امکانات دولت، نهادهای مختلف و بخش خصوصی را برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا بکار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به جامعه، لزوم جدی گرفتن هشدارها و دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی مردم را خاطرنشان ساخت و گفت: قطعاً همکاری و همراهی مردم نقش پراهمیتی در کوتاه شدن عمر این ویروس و روند کاهشی ابتلاء و شکست این بیماری در کشور دارد.

جهانگیری در ادامه پیگیری‌های خود از وضعیت استان‌های کشور، بار دیگر از مجاهدت ارزشمند کادر پزشکی و درمانی و نیز کسانی که برای تأمین مایحتاج مردم تلاش می‌کنند قدردانی و بر نظارت بیشتر بر توزیع اقلام درمانی و بهداشتی و مقابله با سودجویان و محتکران و معرفی آنان به مراجع قضائی تاکید کرد.

استانداران هرمزگان، فارس، قزوین، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان نیز در این تماس‌های تلفنی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت ابتلاء به کرونا، نیازها و اقدامات انجام شده، از اهتمام جدی مسئولین استان برای بکارگیری همه ظرفیت‌ها در جهت پیشگیری و درمان افراد درگیر با ویروس کرونا خبردادند.