به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت شبانه روزی اعضای ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کنار کادر درمانی بیمارستان‌های اردبیل با بهره مندی از روحیه و انگیزه بالای خدمتگزاری به اهالی استان همچنان ادامه دارد.

از صبح شنبه نیز به مانند روزهای گذشته اعضای ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در دستگاه‌های مختلف اجرایی در تلاش برای پیشگیری آحاد مردم از این ویروس جدید هستند.

تست سلامت کرونا ویروس در فرودگاه پارس آباد انجام می‌شود

فرودگاه پارس آباد مغان از جمله مبادی ورود و خروج این منطقه است که همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور این روزها در راستای پیشگیری از این بیماری اقدام به غربالگری و سنجش تب توسط شبکه بهداشت و درمان از مسافران نموده است.

ارائه آموزش‌های پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی اردبیل

کارشناس بیماری‌های واگیر دار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در برخی از دستگاه‌های اجرایی و برگزاری کارگاه آموزشی عمومی برای پرسنل و مراجعین در خصوص بیماری کرونا و لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از انتشار این ویروس موارد لازم را ارائه می‌دهند.

نظارت مستمر بر فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی

بازدید و کنترل روند اجرای دستورالعمل کنترل کرونا در مراکز عرضه مواد غذایی و بازار اردبیل توسط اکیپ بازرسان بهداشت محیط، شهرداری و نیروی انتظامی انجام می‌پذیرد.

روحیه بالای کادر درمانی بیمارستان‌های اردبیل

پرستاران و کادر پزشکی و درمانی بخش بستری مرکز کرونای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل نیز با روحیه بالای خدمتگزاری و خستگی ناپذیر در خط مقدم ارائه خدمات درمانی به بیماران حاد تنفسی و کرونا قرار گرفته و تمامی تلاش خود را برای بازیابی سلامتی بیماران به کار می‌بندند.

مطمئناً با برخورداری از چنین روحیه و انگیزه مطلوبی در کنار همکاری و مشارکت مناسب مردم و توجه به توصیه‌های پزشکی، مهار کرونا در اردبیل امکان پذیر خواهد شد.

افزایش نظارت بر اصناف اردبیل

با اعلام ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در اردبیل نیز نظارت بر اماکن ورزشی و قلیان سراها، داروخانه‌ها و عرضه مواد بهداشتی و ضد عفونی کننده افزایش یافته است.

در این راستا پلمب مراکز عرضه کننده قلیان در روستاهای فاراب و سنگ آباد توسط واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر به دلیل تخطی از قوانین و فعالیت در روزهای ممنوع انجام پذیرفت.

پلمب مهمان پذیرهای شهری نیر توسط اکیپ بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردبیل انجام پذیرفته است.

همچنین پلمب چهار واحد تالار پذیرایی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد مغان به دلیل تخطی از قوانین انجام شد.

مشارکت خیرخواهانه مردم برای زمین گیرکردن کرونا

مشارکت مثال زدنی مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و همچنین همکاری با مسئولان و نهادهای نظارتی و بهداشتی نیز از جمله نقاط مثبت این روزهای اردبیل است.

توزیع مواد ضد عفونی کننده و ماسک رایگان در بین آحاد مردم به ویژه در مناطق محروم و همچنین تعبیه دستمال‌های کاغذی در کنار خودپردازها و سطل‌های آشغال برای پیشگیری از شیوع کرونا از جمله اقداماتی بوده که به صورت خودجوش توسط اهالی استان در حال انجام است.