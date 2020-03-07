گلایه فرماندار رشت از مسافران/ شرایط پذیرش مسافر را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، میر شمس مؤمنی زاده ظهر شنبه در هفتمین جلسه ستاد مبارزه با ویروس کرونا رشت در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: جلسات متعددی در زمینه مقابله با ویروس کرونا در شهر برگزار شده است.

مؤمنی زاده در ادامه به کمبود بر اقلام بهداشتی به ویژه مواد ضدعفونی کننده نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه علارغم تولید شرکت‌ها و تلاش دانشگاه علوم پزشکی برای توزیع مناسبت این اقلام هنوز در این زمینه شاهد عملکرد مناسب نیستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر ما کمبود ماسک و دستکش است، تأکید کرد: اقداماتی در این زمینه انجام شده و امیدواریم این کمبودها نیز برطرف شود.

فرماندار رشت در ادامه بر لزوم توجه مردم به توصیه‌های بهداشتی و عدم حضور در تجمعات، گفت: ایجاد تجمع و جمع شدن مردم در یک مکان سبب افزایش شیوع این ویروس می‌شود در همین راستا تمام بازارهای محلی، فرهنگی، مدارس، سینماها و اماکن گردشگری تعطیل شده است.

وی با بیان اینکه استان گیلان و شهرستان رشت با توجه به شرایط موجود پذیرای هیچ مسافر و مهمانی ندارد، افزود: عده‌ای با عدم توجه به هشدارها و توصیه‌های روزهای گذشته برای سفر نکردن به استان گیلان سبب ایجاد مشکلاتی برای مسئولان استان شده است.

مؤمنی زاده ادامه داد: متأسفانه هنوز برخی از شهروندان این ویروس را جدی نگرفته و به جای ماندن در خانه در معابر و اماکن عمومی حضور یافته و باعث ادامه چرخه انتقال این ویروس می‌شوند.

فرماندار رشت به برخورد جدی با نانوایی‌هایی که مسائل بهداشتی را رعایت نمی‌کنند اشاره و اظهار کرد: گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی و خیابان‌های و مراکز درمانی و بهداشتی در رشت طی روزهای گذشته با شدت بیشتری ادامه یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در روزهای آینده از بین بردن چرخه انتقال این ویروس است، افزود: تعطیلی بازارهای هفتگی در رشت به صورت جدی دنبال می‌شود در صورت مشاهده هر تخلفی برخورد خواهد شد.

مردم ویروس کرونا را جدی بگیرند

رئیس مرکز بهداشت و درمان رشت در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت نامناسب کرونا در گیلان، اظهار کرد: بر اساس آمار ۱۵ درصد مردم رشت درگیر ویروس کرونا هستند.

جلال برشان با تاکید بر تعطیلی اماکن سیاحتی در ایام نوروز گفت: امیدوارم بودیم که در هفته جاری شاهد روند کاهش شیوع این ویروس باشیم که متاسفانه آمارهای چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه تنها راهکار شکست ویروس کرونا همدلی و همکاری همه به ویژه مردم است، افزود: طرح بسیح ملی مبارزه با کرونا نیز در استان گیلان و شهرستان رشت آغاز شده در طول این مدت با تصمیمات اتخاذ شده پنج مرکز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم هستند.