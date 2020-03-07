به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار کمیسیون آموزش سنا برلین، تعداد شرکت‌کنندگان در کلاس‌های معارف اسلامی برلین از ۳۴۲ نفر به ۵۶۳۷ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آموزش مذهبی در کلیساها کاهش داشته است. در سال جاری، ۷۶۹۷۸ نفر از دانش‌آموزان برلین در کلاس‌های آموزش پروتستان شرکت کردند که این تعداد در حدود ۲۱.۲ درصد کل دانش‌آموزان برلین را تشکیل می‌دهد. با این وجود، مقایسه این آمار با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی پروتستان در سال جاری، ۲۹۴ نفر کم‌تر از سال گذشته بوده است.

همچنین براساس این آمارها، تقریباً نیمی از دانش‌آموزان برلین (در حدود ۴۸.۷ درصد) در کلاس‌های معارف دینی و اعتقادی شرکت می‌کنند. در عین‌حال، تعداد این دانش‌آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین ۲۳۱۹۰ نفر از دانش‌آموزان در پایتخت آلمان در دوره‌های آموزش کاتولیک شرکت کردند که این تعداد ۶.۴ درصد از کل دانش‌آموزان برلین را تشکیل می‌دهد. با این وجود، آمار شرکت‌کنندگان در دوره‌های کاتولیک نیز ۷۰۴ نفر کمتر از سال گذشته بوده است. در دوره‌های آموزشی یهودیان نیز، امسال ۱۰۱۴ دانش‌آموز حضور داشتند که البته نسبت به سال گذشته تنها یک نفر کمتر بوده است. جالب اینکه هرچند در آلمان، تعداد شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آموزش کلیسا هر سال کاهش می‌یابد، اما بر تعداد طرفداران دوره‌های علوم زندگی در انجمن انسان‌گرا (اومانیسم) افزوده می‌شود.

امسال ۶۶۲۴۴ دانش‌آموز در دوره‌های آموزش زندگی در انجمن انسان‌گرای برلین شرکت داشتند که این تعداد ۱۸.۲ درصد کل دانش‌آموزان برلین را تشکیل می‌دهد. مقایسه آمار امسال این انجمن با سال گذشته نیز نشان می‌دهد که در سال جاری ۱۰۶۲ نفر بیشتر از سال گذشته در کلاس‌های این انجمن شرکت کرده‌اند. این در حالی است که دوره‌های این انجمن یک واحد درسی محسوب نمی‌شود و دوره‌ای اختیاری و داوطلبانه است. شایان ذکر است که امسال مقامات وزارت آموزش برلین، مبلغ ۶۶.۲ میلیون یورو برای آموزش در مدارس اختصاص داده‌اند. بخشی از این بودجه به آموزش معارف اسلامی تعلق گرفته است که از سال ۲۰۰۱ در مدارس برلین آغاز شده و وظیفه آن بر عهده فدراسیون اسلامی برلین است.