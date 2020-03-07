خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دو هفته‌ای است که «کرونا ویروس» مهمان ناخوانده شهر و کشور ما شده است. وزارت بهداشت مرتب از طریق پیامک و رسانه‌های جمعی توصیه‌های بهداشتی را به هموطنان ارائه می‌کند و متولیان امر نیز مکرر از مردم درخواست می‌کنند برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا از سفر خودداری کنند.

از طرف دیگر ماه رجب همراه با عید میلاد ائمه معصومین (ع) است و شاید برخی از مردم تمایل داشته باشند که همچنان در مساجد، هیئت‌های مذهبی و حسینیه‌ها جشن برگزار کرده و از حاضران در مراسم پذیرایی کنند. سال‌های قبل را به یاد می‌آوردند که آسوده خاطر شهر را چراغانی کرده و امکانات پذیرایی از محبان اهل بیت (ع) را در مساجد و تکایا می‌کردند.

هر چند این موارد از محبت و عشق مردم ایران زمین و خراسانی به اهل بیت (ع) نشأت می‌گیرد ولی دغدغه‌هایی در زمینه تجمعات و انتقال ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی وجود دارد.

لیلا بیدختی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: این روزها بنا بر توصیه‌های پزشکان و کادر درمانی باید از حضور در تجمعات پرهیز کنیم تا با همکاری هم بتوانیم هر چه سریع‌تر اپیدمی و همه‌گیری شیوع بیماری کرونا را کنترل کنیم.

وی بیان‌کرد: از طرف دیگر همه ما محب اهل بیت (ع) بوده و تمایل به حضور در مراسم میلاد آن بزرگواران داریم که در این میان عشق به مولای متقیان علی (ع) جایگاه خاص و ویژه‌ای بین ما ایرانیان و خراسانی‌ها دارد.

فضای مجازی را در ایام ماه رجب تبدیل به حسینیه کنیم

بیدختی با تأکید بر اینکه می‌توان به جای برگزاری مراسم جشن از طریق دیگری ارادت خود را به اهل بیت (ع) نشان دهیم، گفت: گذاشتن یک کلیپ شعرخوانی در مدح اهل بیت (ع) در فضای مجازی و مسائلی شبیه به آن از جمله این کارها است.

این شهروند بیرجندی اظهار کرد: تأکید خود اهل بیت (ع) و معصومین بر رعایت مسائل عقلانی چون حفظ سلامت بدن است و ان‌شاء الله بعد از رفع این این شرایط خاص جامعه در مناسبت‌های بعدی چون نیمه شعبان یا نیمه ماه رمضان و میلاد امام حسن (ع) اقدام به برگزاری مراسم جشن خواهیم کرد.

رضا رضایی دیگر شهروند بیرجندی گفت: وقتی که مراسمی چون اعتکافی با صلاحدید علما و توصیه پزشکان به زمان دیگری موکول می‌شود، بهتر است ما نیز برگزاری مراسم جشن و شادی برای میلاد ائمه معصومین (ع) را به زمان دیگری موکول کنیم.

وی با بیان اینکه عشق به اهل بیت (ع) و مولای متقیان در قلب همه ما ایرانی‌ها و خراسان جنوبی‌ها است، اظهار کرد: ما یک ماه دیگر نیمه شعبان، دو ماه دیگر نیمه ماه رمضان و میلاد امام حسن (ع) را داریم و انشا الله تا آن موقع شرایط بهتر شده و ارادت خود را به محضر معصومین (ع) نشان خواهیم داد.

رضایی یادآور شد: نصب یک پرچم با رنگ‌های روشن بر درب منزل یا مغازه به جای برگزاری تجمعات نیز از دیگر اقداماتی است که در این ایام می‌توانیم در راستای ابزار ارادت خود به ساخت مولای متقیان انجام دهیم.

تجمعات هیئت‌های مذهبی لغو شده است

غلامرضا عباسی‌مقدم، رئیس شورای هیأت‌های مذهبی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه همه هیأت‌های مذهبی از برگزاری تجمعات منع شده‌اند، بیان‌کرد: البته ممکن است بعد از برگزاری نمازهای جماعت اقدام به پذیرایی در روز و شب میلاد صورت گیرد که تأکید بر رعایت موازین بهداشتی شده است.

وی ادامه‌داد: افراد هیئتی همواره مراعات توصیه‌های پزشکی و بهداشتی را دارند و برخی از هیئتی‌ها گروه‌های جهادی تشکیل داده و در اقداماتی چون ضد عفونی کردن ناوگان شهری فعالیت دارند که بسیار ارزشمند است.

رئیس شورای هیأت‌های مذهبی خراسان‌جنوبی گفت: همچنین پنج درمانگاه خیریه متعلق به هیئت‌های مذهبی خراسان‌جنوبی در زمینه بحث پیشگیری و کمک به بیماران مبتلا به کرونا اعلام آمادگی کرده‌اند که بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام روح‌الله نوری، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان‌جنوبی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تجمعات و محافل مذهبی به صورت مردمی و با میل و رغبت خود مردم برگزار می‌شود و طبیعی است که در این شرایط مردم دلواپسی‌هایی داشته باشند.

بسیاری از مساجد پذیرایی در مراسم‌ها را ممنوع کرده‌اند

وی با اشاره به اینکه در جهت رعایت مسائل بهداشتی در شرایط فعلی در بسیاری از مساجد بعد از برخی از جلسات پذیرایی صورت نمی‌گیرد، اظهار کرد: یا در برخی از مساجد از لیوان‌های یک بار مصرف استفاده می‌شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: البته دستورالعمل یکسان برای همه شهرها و مناطق با این عنوان که به هیچ وجه مراسمی برگزار نکنید، شاید صحیح نباشد چرا که در برخی از شهرها چون طبس هیچ گزارشی از بیماری کرونا نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه فراموش نکنیم که خود نام و یاد اهل بیت (ع) در کاهش استرس و آرامش‌بخشی مؤثر است، یادآور شد: البته باز هم تأکید ما بر این است که همه چیز بر اساس دستورالعمل‌های پزشکان و مؤلفه‌های بهداشتی صورت گیرد.

نام علی (ع) به واسطه بار معنوی و ایمانی که در خود نهفته دارد، آرامش به همراه می‌آورد و امیدواریم به برکت نام و یاد مولود این روزها خداوند به مردم سرزمینمان آرامش و سلامتی و به بیماران درگیر ویروس کرونا نیز شفا عنایت کند تا در مناسبت‌های بعدی از صمیم دل در مجالس اهل بیت (ع) خدمت‌کنیم.