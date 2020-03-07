کرونا به لابی صهیونیستها نفوذ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، کمیته روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به آیپک طی بیانیه‌ای اعلام کرد تاکنون تست کرونای ۲ تن از افراد حاضر در نشست اخیر این لابی، مثبت بوده است.

گفتنی است نشست آیپک در بازه زمانی اول تا سوم مارس (۱۱ تا ۱۳ اسفند) برگزار شد و پیش‌بینی می‌شد در آن ۱۸ هزار نفر از جمله دو سوم از اعضای کنگره آمریکا مشارکت کنند.

مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که نماینده ویژه وی در امر مبارزه با کرونا است، در جریان این موضوع قرار گرفته حال آنکه خود وی نیز از سخنرانان نشست بوده است.

گفتنی است علیرغم تظاهر مقامات واشنگتن به مصون بودن آمریکایی‌ها از گزند کرونا، این ویروس همه‌گیر تا کنون جان ۱۶ نفر را در این کشور گرفته و ۲۶۰ نفر را نیز آلوده کرده است.

نشست آیپک در حالی برگزار شد که در سراسر جهان، مردم را برای مقابله با شیوع کرونا، به عدم برگزاری تجمعات ترغیب می‌کنند.

