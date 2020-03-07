کشتار مسلمانان هند ادامه توطئه های تاریخی بر علیه وحدت هند است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تسخیری رئیس مرکز گفتگو ی ادیان و فرهنگها ی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درپیامی خواستار متوقف شدن خشونت و سلب رفتار خشن نسبت به مسلمانان جامعه هند شد.
درپیام حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری به پروفسور رامش چندرا سینها رئیس شورای تحقیقات فلسفی هند آمده است؛ هند رابا کشوری که با تساهل مذهبی که هفتاد و دو ملت همیشه در کنار هم با آرامش و همزیستی مسالمتآمیز زندگی میکنند، میشناسیم. اخباری که میشنویم خیلی نگرانکننده است و امیدواریم هر چه زودتر به خشونتها علیه مسلمانان در هندوستان خاتمه داده شود.
خشونتِ سازماندهیشده علیه مسلمانانِ مظلوم هندی و تصاویر مستند انتشار یافته از این صحنههای دلخراش، دل هر انسان آزادهای را میآزارد.
دراین پیام تاکیدشده است؛ کشور بزرگ و پهناور هند با داشتن مردمانی با روحیه مدارا و تسامح، مهد فرهنگها و آئینهای مختلف میباشد. ادیان و آئینهای متنوعی در هند ظهور و بروز نموده اند و میراث علمی و هنری فراوانی را نیز از خود به یادگار گذاشته اند. مسلمانان هند که درصد معتنابهی از جمعیت ملت بزرگ هند را تشکیل میدهند از این جمله اند که سهم بزرگی در پویایی و سرآمدی تمدن هندوستان در طول تاریخ به عهده داشته و دارند.
از سوی دیگر مقابله با افراط گرایی دینی، تروریسم و در نهایت ایجاد کشوری امن و باثبات با همکاری، مشارکت و همدلی تمام آحاد ملت هندوستان اعم از اقوام و پیروان ادیان مختلف همواره از شعارهای درست و امید بخش دولت حاکم بوده است.
درادامه این پیام آمده است؛ جنابعالی به خوبی آگاهید که هند از زمان استقلال به صورت جدی با چالشهای تفرقه افکنانه بر علیه این ملت عظیم روبرو بوده و اتفاقات اخیر نیز که دل تمامی انسانهای آزاده در سراسر جهان را رنجور ساخت ادامه همان توطئههای تاریخی بر علیه وحدت و یکپارچگی ملت فهیم هندوستان است.
درپایان این پیام آمده است؛ اینجانب تاکید مینمایم؛ شایسته است شورای تحقیقات فلسفی هند نیز با محکومیت این خشونتهای روا داشته شده علیه هندیان مسلمان سهم خویش را در پایان بخشیدن به این خشونتها ایفا نماید.
نظر شما