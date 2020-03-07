هادی زارعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: کشتارگاه بجنورد از دو روز آینده با مدیریت جدید فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

شهردار بجنورد با اشاره به رفع نواقص پیش رو که منجر به تعطیلی تنها کشتارگاه صنعتی استان شده بود، اظهار کرد: با امضای قرارداد با پیمانکار جدید و رفع معضلات بهداشتی، کشتارگاه مرکز استان فعالیت خود را دوباره شروع خواهد گرفت.

زارعی با اشاره به محتوای قرارداد با پیمان‌کار جدید گفت: بر طبق این قرارداد پیمان‌کار ملزم به رعایت بهداشت فردی پرسنل خود و تأمین البسه مورد نیاز بر طبق الزامات دستگاه‌های بهداشتی شده است.

شهردار بجنورد با اشاره به این‌که پیمان‌کار جدید هیچ تعهدی نسبت به به‌کارگیری سلاخان فعلی شاغل در کشتارگاه ندارد و در امر تأمین نیروی انسانی خود کاملاً آزاد است اظهار کرد: اما با این حال شهرداری این آمادگی را جهت به‌کارگیری آن‌ها در معاونت خدمات شهری اعلام می‌نماید.

در هفته گذشته شهرداری با توجیه عدم رعایت بهداشت فردی توسط سلاخان خبر از تعطیلی دو ماهه کشتارگاه بجنورد داد و با وعده تأمین گوشت مورد نیاز مردم از شهرهای مجاور موجی از انتقادات را به راه انداخته بود.