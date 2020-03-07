مراجعه ۴۶ هزار نفر برای اهدای خون در استان مرکزی طی سال جاری

فاطمه سادات مهدویانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری از بین ۴۶ هزار و ۷۶ نفر مراجعه کننده استان، ۳۸ هزار و ۶۱۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: از مجموع اهدا کنندگان خون ۲۶ هزار و ۷۸ نفر اهدا کننده مستمر، ۱۱ هزار و ۳۰۱ نفر اهدا کننده با سابقه و ۵ هزار و ۲۳۶ نفر اهدا کننده بار اول بودند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه اخیر ۵۴ هزار و ۵۶ واحد خون و فرآورده‌های خونی به بیمارستان‌های استان ارسال شده است.

مهدویانی عنوان کرد: همچنین ۲۰ هزار و ۸۲۸ واحد خون و فرآورده‌های خونی در یازده ماهه اخیر از استان به شبکه خون رسانی کشور ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی بیان داشت: تعداد اهدا کنندگان پلاکت فرزیس در یازده ماهه اخیر در استان ۳۷۷ مورد بوده و از این نوع فرآورده، ۷۲۳ کیسه خون بین بیمارستان‌ها پخش شده است.