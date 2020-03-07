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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۸

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی عنوان کرد؛

مراجعه ۴۶ هزار نفر برای اهدای خون در استان مرکزی طی سال جاری

مراجعه ۴۶ هزار نفر برای اهدای خون در استان مرکزی طی سال جاری

اراک- مدیرکل انتقال خون استان مرکزی گفت: تعداد افراد مراجعه کننده استان برای اهدای خون در یازده ماهه سال جاری ۴۶ هزار و ۷۶ نفر بوده است.

فاطمه سادات مهدویانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری از بین ۴۶ هزار و ۷۶ نفر مراجعه کننده استان، ۳۸ هزار و ۶۱۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: از مجموع اهدا کنندگان خون ۲۶ هزار و ۷۸ نفر اهدا کننده مستمر، ۱۱ هزار و ۳۰۱ نفر اهدا کننده با سابقه و ۵ هزار و ۲۳۶ نفر اهدا کننده بار اول بودند.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه اخیر ۵۴ هزار و ۵۶ واحد خون و فرآورده‌های خونی به بیمارستان‌های استان ارسال شده است.

مهدویانی عنوان کرد: همچنین ۲۰ هزار و ۸۲۸ واحد خون و فرآورده‌های خونی در یازده ماهه اخیر از استان به شبکه خون رسانی کشور ارسال شده است.

مدیرکل انتقال خون استان مرکزی بیان داشت: تعداد اهدا کنندگان پلاکت فرزیس در یازده ماهه اخیر در استان ۳۷۷ مورد بوده و از این نوع فرآورده، ۷۲۳ کیسه خون بین بیمارستان‌ها پخش شده است.

کد مطلب 4872314

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