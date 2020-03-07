تعلیق موقت پروازهای باری فرودگاه پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ثناگو مطلق ضمن اعلام تعلیق موقت تمام پروازهای باری خارجی ورودی و خروجی فرودگاه پیام از ضدعفونی کردن تمام انبارها و همه بسته‌ها و کالاهای وارداتی خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با شرکت‌های آرایشی و بهداشتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام برای اولویت تولید مواد ضد عفونی کننده صورت گرفته است.

وی گفت: به دقت تردد تمام اتباع خارجی در این مدت به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توسط تیم پزشکی مستقر در منطقه کنترل و بررسی می‌شود و تاکنون هیچ مورد مشکوکی گزارش نشده است.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی پیام همچنین ضمن اعلام تعطیلی تمام فعالیت‌های غیر ضروری در منطقه ویژه اقتصادی پیام، گفت: تمام کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با هدف پایش سلامت توسط تیم پزشکی کنترل می‌شوند.

ثناگو مطلق بر رعایت نکات بهداشتی و ایمنی توسط هموطنان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و افزود: طبق هماهنگی صورت گرفته با شرکت‌های بهداشتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام اولویت تولید مواد ضد عفونی کننده در دستور کار قرار گفته است.