محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسمان قم امروز نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات همراه با رگبار باران و وزش باد نسبتاً شدید است که این وضعیت تا فردا ظهر ادامه می‌یابد.

وی گفت: از ظهر یکشنبه ابرها کاهش می‌یابند و در روز دوشنبه نیز آسمان صاف گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم حداقل دمای هوای امروز قم را چهار درجه و حداکثر دمای هوا را ۱۹ درجه اعلام کرد و اظهار داشت: حداقل دمای هوای یکشنبه قم هشت درجه و حداکثر دمای هوا ۱۶ درجه و حداقل دمای هوای قم در روز دوشنبه سه درجه و حداکثر دمای هوا ۱۸ درجه پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد امروز بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است، گفت: سرعت وزش باد فردا یکشنبه بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی خواهد بود.