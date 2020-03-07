به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی مدارس، دانشگاهها و مراکز فرهنگی تا پایان سال، و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، کتابخانه های عمومی سراسر کشور نیز تا پایان سال تعطیل شدند. اینخبر امروز توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با صدور اطلاعیهای دراینباره منتشر شد.
پیش از این، از سوم اسفند تاکنون کتابخانههای عمومی در ۳ مرحله تعطیل اعلام شدند.
بهاینترتیب، بلافاصله پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی و با توجه به دستورالعملهای بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با نظارت نمایندگانی از نهاد، روند ضدعفونی کردن کتابخانه های عمومی کشور آغاز شد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، در زمان مقتضی کتابخانه های عمومی خدمت رسانی به مردم را از سر بگیرند.
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