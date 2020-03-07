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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۱۱

براساس اعلام نهاد کتابخانه‌ها؛

کتابخانه‌های عمومی تا پایان سال تعطیل شدند

کتابخانه‌های عمومی تا پایان سال تعطیل شدند

براساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا، کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان سال تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی تا پایان سال، و هشدارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری زا، کتابخانه های عمومی سراسر کشور نیز تا پایان سال تعطیل شدند. این‌خبر امروز توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با صدور اطلاعیه‌ای دراین‌باره منتشر شد.

پیش از این، از سوم اسفند تاکنون کتابخانه‌های عمومی در ۳ مرحله تعطیل اعلام شدند.

به‌این‌ترتیب، بلافاصله پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی و با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با نظارت نمایندگانی از نهاد، روند ضدعفونی کردن کتابخانه های عمومی کشور آغاز شد تا پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، در زمان مقتضی کتابخانه های عمومی خدمت رسانی به مردم را از سر بگیرند.

کد مطلب 4872329

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