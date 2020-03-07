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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۴۳

از سوی جمعیت هلال احمر اعلام شد

فراخوان ثبت نام داوطلبان برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا

فراخوان ثبت نام داوطلبان برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا

جمعیت هلال احمر از همه داوطلبان برای حمایت از تیم‌های درمانی و کمک به کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دعوت به عمل می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در راستای ضرورت آموزش همگانی مردم و حمایت همه جانبه از تیم‌های درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جمعیت هلال احمر، آمادگی خود را جهت جذب نیروهای داوطلب برای کمک به کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعلام می‌دارد.

لذا از همه افراد با تخصص‌های مختلف که تمایل دارند با حضور خود نقشی موثر در کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشند دعوت می‌شود مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، سن، محل سکونت، رشته تحصیلی) را به شماره ۳۰۰۰۲۱۴۷ پیامک کنند.

هماهنگی‌های لازم پس از دریافت و بررسی با داوطلبان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4872331

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