به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری خراسان رضوی، نشست ویدئوکنفرانسی مشترک میان آیت الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی با ائمه جمعه و جماعات خراسان رضوی صبح امروز برگزار شد.

آیت الله علم‌الهدی در این نشست اظهار کرد: در زمینه مقابله با ویروس کرونا تکلیف شرعی داریم که به دستورالعمل پزشکان و متخصصان عمل کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بخشی از این دستورالعمل‌ها مربوط به مساجد است که فرمانداری‌ها، سپاه پاسداران، بسیج، ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد باید زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری اعلام فرمودند: «هر کسی که در زمینه مقابله با کرونا به مردم کمک کند، «حسنه» است و هر کس در شیوع این بیماری و گرفتاری افراد کمک کند، دچار سیئه، گناه و گرفتار معصیت شده است».