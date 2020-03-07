وضعیت تولید گوشت سفید و قرمز در استان مرکزی مطلوب است

مجید آذر در گفت و گو با خبر نگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر تولید مرغ در استان مطلوب است به طوری که با ۴ میلیون جوجه ریزی رکورد جوجه ریزی در واحدهای مرغ داری گوشتی استان طی دی ماه امسال زده شد که تولیدات آن‌ها روانه بازار شده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه امسال نزدیک به ۳.۵ میلیون تن جوجه ریزی را در واحدهای مرغ گوشتی شاهد بودیم که نشان می‌دهد علی رغم مشکلات تولید، مرغ داران در این واحدها به خوبی فعالیت می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۶۰۰ واحد مرغ داری دارای پروانه در استان مرکزی وجود دارد. امسال مرغ از قیمت مصوب ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان سال گذشته ارزان‌تر به مردم عرضه می‌شود.

آذر بیان داشت: با توجه به وضعیت موجود در زمینه تولید مرغ در استان مشکلی وجود ندارد و در خصوص قیمت مرغ طی روزهای آتی نوسان چشمگیری نخواهیم داشت ممکن است با توجه به میزان تقاضا در بخشی با افزایش قیمت مختصری مواجه شویم اما از قیمت مصوب دولت بالاتر نخواهد رفت.

وی گفت: تولید مرغ در سال جاری نزدیک به هفت الی هشت درصد نسبت به سال گذشته در استان افزایش پیدا کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید گوشت قرمز در استان اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشت منطقی است. البته با توجه به کاهش تقاضا نگرانی از بابت انباشت دام در واحدهای دامپروری و مشکل فروش دام برای پروار بندها وجود دارد.

وی عنوان کرد: استان مرکزی در زمینه تولید گوشت قرمز حائز رتبه سوم در کشور بوده و تولید سالانه شیرخام در استان ۳۳۰ هزار تن یعنی دو برابر نیاز سالانه است که به تمامی نقاط کشور و کشورهای دیگر ارسال می‌شود.