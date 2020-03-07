به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم پیش از ظهر امروز در جلسهای که از طریق ویدئو کنفرانس با فرماندهان ارشد بهداشتی، درمانی، غذا و دارو، توسعه، فوریت پزشکی و آموزشی و پژوهشی برگزار شد، اظهار کرد: استراتژی دانشگاه در مقابله با کرونا ویروس باید تغییر کند و مدیریت محله به محلهی مقابله با کرونا را باید در پیش بگیرم.
وی افزود: خانههای بهداشت، پایگاههای بهداشتی در تمامی محلات استان با تشکیل کمیته درمانی، کمیته پیشگیری و آموزش، کمیته بهداشت محیط فعال شوند و همه افراد تحت پوشش تحت مراقبت و پیگیری لازم قرار بگیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: مقابله با کرونا ویروس به تنهایی به دست تیمهای ایثارگر بهداشتی و درمانی میسر نخواهد بود و همه ارگانها باید بسیج شوند و تحت رهبری تیمهای بهداشتی و درمانی به مقابله با این ویروس کمک کنند.
دکتر کریم هشدار داد: مردم در منزل بمانند و از تردد غیر ضروری و مسافرت جدا خودداری کنند.
وی همچنین گفت: مردم در منزل بمانند و در صورت علائم درمان از طریق تیمهای بهداشتی پیگیری میشود و در صورت نیاز به خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستانها اعزام خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بر فعال سازی بسیج محلات و مردمی در اطلاع رسانی و ماندن در منزل تاکید کرد.
دکتر کریم گفت: پاک سازی کرونا و مقابله با آن باید از داخل محلات و محله به محله آغاز شود.
وی ضمن اشاره بر ایثار تیمهای بهداشتی درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی، گفت: تمام تلاش برای تأمین مسائل حفاظتی پرسنل انجام میشود.
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