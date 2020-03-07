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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

مردم در منزل بمانند/ پاک‌سازی کرونا محله به محله انجام شود

مردم در منزل بمانند/ پاک‌سازی کرونا محله به محله انجام شود

کرج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از مردم خواست در منزل بمانند و گفت: علائم مردم از طریق تیم‌های بهداشتی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم پیش از ظهر امروز در جلسه‌ای که از طریق ویدئو کنفرانس با فرماندهان ارشد بهداشتی، درمانی، غذا و دارو، توسعه، فوریت پزشکی و آموزشی و پژوهشی برگزار شد، اظهار کرد: استراتژی دانشگاه در مقابله با کرونا ویروس باید تغییر کند و مدیریت محله به محله‌ی مقابله با کرونا را باید در پیش بگیرم.

وی افزود: خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشتی در تمامی محلات استان با تشکیل کمیته درمانی، کمیته پیشگیری و آموزش، کمیته بهداشت محیط فعال شوند و همه افراد تحت پوشش تحت مراقبت و پیگیری لازم قرار بگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: مقابله با کرونا ویروس به تنهایی به دست تیم‌های ایثارگر بهداشتی و درمانی میسر نخواهد بود و همه ارگان‌ها باید بسیج شوند و تحت رهبری تیم‌های بهداشتی و درمانی به مقابله با این ویروس کمک کنند.

دکتر کریم هشدار داد: مردم در منزل بمانند و از تردد غیر ضروری و مسافرت جدا خودداری کنند.

وی همچنین گفت: مردم در منزل بمانند و در صورت علائم درمان از طریق تیم‌های بهداشتی پیگیری می‌شود و در صورت نیاز به خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان‌ها اعزام خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بر فعال سازی بسیج محلات و مردمی در اطلاع رسانی و ماندن در منزل تاکید کرد.

دکتر کریم گفت: پاک سازی کرونا و مقابله با آن باید از داخل محلات و محله به محله آغاز شود.

وی ضمن اشاره بر ایثار تیم‌های بهداشتی درمانی و اورژانس پیش بیمارستانی، گفت: تمام تلاش برای تأمین مسائل حفاظتی پرسنل انجام می‌شود.

کد مطلب 4872350

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