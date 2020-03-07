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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۵۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

مردم به پویش «همبستگی ملی - سلامت همگانی» بپیوندند

مردم به پویش «همبستگی ملی - سلامت همگانی» بپیوندند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مردم خواست تا با تکمیل پرسشنامه در سایت سلامت به پویش «همبستگی ملی - سلامت همگانی» بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل ویروس کرونا با تکمیل پرسشنامه در سایت https://Salamat.gov.ir اقدام کنند.

وی با تأکید بر لزوم همکاری مردم با نظام سلامت به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل بیماری کرونا، افزود: با ورود اطلاعات صحیح در مسیر شکست ویروس کرونا نقش اساسی داشته باشند.

نقی پور با بیان اینکه مردم با ورود به این سایت و تکمیل پرسشنامه چنانچه مشکوک به ابتلاء به ویروس کرونا شناسایی می‌شوند، گفت: پیگیری و مراقبت آنان از طریق واحدهای بهداشتی و درمانی تحت مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام خواهد شد.

کد مطلب 4872354

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