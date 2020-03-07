راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا در مرکز بهداشت والفجر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس این مرکز با بیان اینکه کرونا ویروس‌ها گروهی از ویروس‌ها هستند که در انسان و برخی حیوانات می‌توانند ایجاد بیماری کنند، گفت: برخی از کرونا ویروس‌ها باعث بروز بیماری خفیف مانند سرماخوردگی و برخی بیماری‌های حاد تنفسی می‌شود.

دکتر «احمد رضازاده» افزود: کرونا ویروس نوظهور که به تازگی در چین گزارش شده از مواردی است که می‌تواند باعث عفونت‌های حاد تنفسی تب دار شده و در برخی از افراد با بیماری‌های زمینه‌ای یا کاهش نقص سیستم ایمنی، می‌تواند منجر به مرگ شود.

او ادامه داد: با توجه به شیوع بالای این بیماری در کشور و قدرت بالای انتقال این ویروس از فردی به فرد دیگر و همچنین افزایش روزافزون آمار تعداد مبتلایان، به همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تلاش بی وقفه مرکز بهداشت شهدای والفجر و پیگیری واحد امور آزمایشگاه‌های حوزه معاونت بهداشت، درمان و امور آزمایشگاهی مرکز بهداشت شهدای والفجر، واحد آزمایشگاه مولکولار تشخیص کرونا ویروس با حمایت‌های مالی خدمات پشتیبانی دانشگاه و معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهدای والفجر تجهیز و آماده ارائه خدمت شد.

رئیس مرکز بهداشت شهدای والفجر اظهار کرد: در ابتدای امر مکان مناسب برای این آزمایشگاه در نظر گرفته شد و با ایجاد یک بخش ایزوله به همراه فضای مجهز به سرویس بهداشتی، حمام و اتاق استراحت جداگانه و تمامی امکانات لازم برای کار تمام وقت کارکنان، این بخش مجهز و آماده فعالیت شد.

دکتر رضازاده اضافه کرد: همچنین دستگاه‌های مخصوص آزمایشگاه مولکولار همچون Real Time PCR، اتوکلاو، هود کلاس ۲ و کیت‌های تشخیصی و دیگر امکانات موردنیاز تهیه و پس از تجهیز و راه اندازی، آزمایشگاه به صورت تمام وقت با سه نیروی فنی ثابت، سه نیروی آنکال و سه نیروی پذیرش، کار خود را در دو نوبت ثابت و یک نوبت آنکال آغاز کرده است.

او بیان کرد: دکتر «آفاق معطری» دکترای ویروس شناسی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مسؤول فنی، کارکنان فنی بخش مولکولار دانشکده پزشکی و کارکنان فنی بخش مولکولار مرکز بهداشت شهدای انقلاب، این مجموعه را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری می‌کنند.