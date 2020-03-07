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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا در مرکز بهداشت والفجر

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی کرونا در مرکز بهداشت والفجر

شیراز-آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید ۱۹ مرکز بهداشت شهدای والفجر، به صورت تمام وقت آماده ارائه خدمات تشخیصی بیماری کرونا ویروس جدید برای نمونه‌های مشکوک ارسال شده از بیمارستان‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس این مرکز با بیان اینکه کرونا ویروس‌ها گروهی از ویروس‌ها هستند که در انسان و برخی حیوانات می‌توانند ایجاد بیماری کنند، گفت: برخی از کرونا ویروس‌ها باعث بروز بیماری خفیف مانند سرماخوردگی و برخی بیماری‌های حاد تنفسی می‌شود.

دکتر «احمد رضازاده» افزود: کرونا ویروس نوظهور که به تازگی در چین گزارش شده از مواردی است که می‌تواند باعث عفونت‌های حاد تنفسی تب دار شده و در برخی از افراد با بیماری‌های زمینه‌ای یا کاهش نقص سیستم ایمنی، می‌تواند منجر به مرگ شود.

او ادامه داد: با توجه به شیوع بالای این بیماری در کشور و قدرت بالای انتقال این ویروس از فردی به فرد دیگر و همچنین افزایش روزافزون آمار تعداد مبتلایان، به همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تلاش بی وقفه مرکز بهداشت شهدای والفجر و پیگیری واحد امور آزمایشگاه‌های حوزه معاونت بهداشت، درمان و امور آزمایشگاهی مرکز بهداشت شهدای والفجر، واحد آزمایشگاه مولکولار تشخیص کرونا ویروس با حمایت‌های مالی خدمات پشتیبانی دانشگاه و معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهدای والفجر تجهیز و آماده ارائه خدمت شد.

رئیس مرکز بهداشت شهدای والفجر اظهار کرد: در ابتدای امر مکان مناسب برای این آزمایشگاه در نظر گرفته شد و با ایجاد یک بخش ایزوله به همراه فضای مجهز به سرویس بهداشتی، حمام و اتاق استراحت جداگانه و تمامی امکانات لازم برای کار تمام وقت کارکنان، این بخش مجهز و آماده فعالیت شد.

دکتر رضازاده اضافه کرد: همچنین دستگاه‌های مخصوص آزمایشگاه مولکولار همچون Real Time PCR، اتوکلاو، هود کلاس ۲ و کیت‌های تشخیصی و دیگر امکانات موردنیاز تهیه و پس از تجهیز و راه اندازی، آزمایشگاه به صورت تمام وقت با سه نیروی فنی ثابت، سه نیروی آنکال و سه نیروی پذیرش، کار خود را در دو نوبت ثابت و یک نوبت آنکال آغاز کرده است.

او بیان کرد: دکتر «آفاق معطری» دکترای ویروس شناسی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی به عنوان مسؤول فنی، کارکنان فنی بخش مولکولار دانشکده پزشکی و کارکنان فنی بخش مولکولار مرکز بهداشت شهدای انقلاب، این مجموعه را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری می‌کنند.

کد مطلب 4872365

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