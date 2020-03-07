به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان شرقی امروز در جلسه ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، با قدردانی از جامعه فداکار و ایثارگر پزشکی و پرستاری و دست‌اندرکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گفت: بیماری کرونا، سلامت جسمی مردم را به خطر انداخته و حفظ سلامت روحی و روانی جامعه و افزایش آمادگی در برابر این بیماری از همه چیز مهم‌تر است.

محمدرضا پورمحمدی با تأکید بر خودداری مردم از سفرهای غیرضروری، تاکید کرد: استان آذربایجان‌شرقی در ایام نوروز پذیرای میهمانان نوروزی نخواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه ۸۰ درصد از مبتلایان به کرونا نیاز به بستری ندارند و با مراقبت‌های خانگی قابل درمان هستند، اذعان داشت: بر این اساس ۵۰ مرکز سلامت در استان برای غربال گری کرونا تجهیز شده است و در صورتی که فرد مراجعه‌کننده نیاز به بستری داشته باشد به بیمارستان‌ها ارجاع می‌یابد.

صومی از آمادگی همه مراکز درمانی استان برای مقابله با کرونا خبر داد و گفت: هم اکنون ایجاد ظرفیت جدید برای پذیرش بیماران کرونا بسیار دشوار است و به همین خاطر نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌های بیمارستانی موجود هستیم.

گفتنی است، اعضای ستاد استانی مدیریت و مقابله با کرونا، ظهر امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت بیماری کرونا در آذربایجان شرقی، ضمن تأکید بر خودداری شهروندان از سفرهای غیرضروری و ماندن در منزل، با اعمال محدودیت رفت‌وآمد در مبادی ورودی استان موافقت کردند.

تشدید اقدامات نظارتی بر روند تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده، ممنوعیت برپایی چادر در اماکن عمومی در ایام عید نوروز، پشتیبانی تمام دستگاه‌های اجرایی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، استفاده از تمام ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی استان برای پذیرش بیماران و تقویت برنامه‌های تبلیغی، اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره اصول بهداشتی و خود مراقبتی از دیگر مصوبات این جلسه بود.