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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۰۲

مدیرکل قرآن، عترت و نماز خبر داد

اجرای طرح حفظ جزء۳۰قرآن کریم برای غنی سازی فراغت دانش آموزان

اجرای طرح حفظ جزء۳۰قرآن کریم برای غنی سازی فراغت دانش آموزان

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش اظهارکرد: طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم فرصتی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در روزهای تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب زاده با اشاره به طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، اظهار کرد: در این فرصت که دانش آموزان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در منازل هستند یکی از برنامه های جاری و ساری ما حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم است که یک فعالیت فوق برنامه و داوطلبانه برای غنی سازی اوقات فراغت است و دانش آموزان علاقه مند می توانند خود را بیشتر با قرآن کریم مانوس کنند.

وی افزود: امسال گام دوم طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم از ۲۲ بهمن آغاز شده است و این فرصت حضور دانش آموزان در خانه زمینه بسیار مناسبی است که آنها در کنار خواندن درس های آموزشی خود چه از طریق شبکه های مجازی و چه از طریق صدا و سیما خود را به آموزه های ارزشمند قرآن کریم نیز نزدیک کنند.

مسیب زاده با بیان اینکه شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن امسال نیز برنامه حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را جز برنامه های خود قرار داده اند، گفت: شبکه های مختلف، آموزش حفظ جزء ۳۰ را دارند و شبکه قرآن سیما به طور محوری این کار را در دست اقدام دارد و مکاتبات دیگری هم انجام شده است تا برنامه ها را تکرار کنند و دانش آموزان به قدر توانشان در کنار آموزش های رسمی که می بینند از آموزش های حفظ جزء ۳۰ هم برخوردار شوند.

کد مطلب 4872392

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