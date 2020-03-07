اجرای طرح حفظ جزء۳۰قرآن کریم برای غنی سازی فراغت دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب زاده با اشاره به طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم، اظهار کرد: در این فرصت که دانش آموزان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در منازل هستند یکی از برنامه های جاری و ساری ما حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم است که یک فعالیت فوق برنامه و داوطلبانه برای غنی سازی اوقات فراغت است و دانش آموزان علاقه مند می توانند خود را بیشتر با قرآن کریم مانوس کنند.

وی افزود: امسال گام دوم طرح ملی حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم از ۲۲ بهمن آغاز شده است و این فرصت حضور دانش آموزان در خانه زمینه بسیار مناسبی است که آنها در کنار خواندن درس های آموزشی خود چه از طریق شبکه های مجازی و چه از طریق صدا و سیما خود را به آموزه های ارزشمند قرآن کریم نیز نزدیک کنند.

مسیب زاده با بیان اینکه شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن امسال نیز برنامه حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را جز برنامه های خود قرار داده اند، گفت: شبکه های مختلف، آموزش حفظ جزء ۳۰ را دارند و شبکه قرآن سیما به طور محوری این کار را در دست اقدام دارد و مکاتبات دیگری هم انجام شده است تا برنامه ها را تکرار کنند و دانش آموزان به قدر توانشان در کنار آموزش های رسمی که می بینند از آموزش های حفظ جزء ۳۰ هم برخوردار شوند.