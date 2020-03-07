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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۰۹

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان خبر داد:

ممنوعیت پذیرش مسافر در اماکن اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی زنجان

ممنوعیت پذیرش مسافر در اماکن اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی زنجان

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان  گفت: پذیرش مسافر در مراکز اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی استان زنجان تا اطلاع بعدی ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، امیر ارجمند از ممنوعیت پذیرش مسافر در اماکن اقامتی غیررسمی و نیمه‌رسمی استان زنجان تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: ایجاد کمپ‌های مسافرتی و برپایی چادر در محیط پارک‌ها و فضاهای عمومی ممنوع است.

وی ادامه داد: به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان و حفظ سلامت شهروندان پذیرش مسافر در تمامی واحدهای اقامتی غیر رسمی و نیمه‌رسمی استان اعم از مدارس، خانه‌های معلم، مهمانسراهای ورزشی، مهمان‌سراهای ادارات، خانه های مسافر، زائرسراها و … تا اطلاع ثانوی ممنوع است و ضمن لغو رزروهای قبلی باید پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی به طور کامل در این واحدها رعایت شود.

کد مطلب 4872402

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