ممنوعیت پذیرش مسافر در اماکن اقامتی غیر رسمی و نیمه رسمی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، امیر ارجمند از ممنوعیت پذیرش مسافر در اماکن اقامتی غیررسمی و نیمه‌رسمی استان زنجان تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: ایجاد کمپ‌های مسافرتی و برپایی چادر در محیط پارک‌ها و فضاهای عمومی ممنوع است.

وی ادامه داد: به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا در استان و حفظ سلامت شهروندان پذیرش مسافر در تمامی واحدهای اقامتی غیر رسمی و نیمه‌رسمی استان اعم از مدارس، خانه‌های معلم، مهمانسراهای ورزشی، مهمان‌سراهای ادارات، خانه های مسافر، زائرسراها و … تا اطلاع ثانوی ممنوع است و ضمن لغو رزروهای قبلی باید پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی به طور کامل در این واحدها رعایت شود.